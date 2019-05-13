حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الليلة بقصر سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل من الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي، والشيخ طالب بن صقر بن محمد القاسمي، وجموع المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين ومديري الشركات والهيئات والبنوك العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين دعوا العلي القدير بأن يمن على سموه بالصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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وحضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بأم القيوين.