حاكم رأس الخيمة يستقبل قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام اليوم، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

زدعى المهنئون الله العلي القدير أن يعيدها على دولة الإمارات وهي تنعم بالخير والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وعلى سموهما بالصحة والعافية وعلى شعب الإمارات بمزيد من الرقي والتقدم وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وولي عهده خلال اللقاء مع القناصل، الأحاديث الودية وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

كما تقبل سموهما التهاني من وفد دائرة البلدية برئاسة منذر محمد بن شكر مدير عام الدائرة، ووفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين برئاسة خليفه بن هويدن الكتبي عضو مجلس إدارة الجمعية، ووفد إذاعة رأس الخيمة برئاسة محمد غانم مصطفى مدير الإذاعة، ومن أعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

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وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.