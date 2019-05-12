"مزن سات" إلى مداره نهاية السنة

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء عن إطلاق القمر الاصطناعي "مزن سات" إلى مداره في نهاية العام الحالي 2019، وذلك بعد التعاقد مع شركة "EXOLaunch" على هامش مؤتمر الفضاء العالمي.

وسيجري إطلاق "مزن سات" بعد أن تم تطويره من قبل الطلبة في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، مستفيدين من المرافق والمخابر العلمية المتطورة في مختبر الياه سات التابع لجامعة خليفة.

وسيعمل "مزن سات" على قياس كمية غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون، وتوزعهما في الغلاف الجوي، باستخدام كاشف بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة، إذ سيعمل الطلبة على رصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية في مختبر "الياه سات" التابع لجامعة خليفة.

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وقال سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن "مشروع قمر مزن سات الاصطناعي سيكون له دور فعال في دراسة الغلاف الجوي للأرض، وإعطاء معلومات وصور تفيد بحل الكثير من المشكلات التي تواجه الكوكب".

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من جانبه قال المهندس عبدالله المرر مدير مشروع القمر الاصطناعي: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على مرحلة تجميع القمر الاصطناعي، تليها مرحلة الاختبارات الشاملة لضمان عمل القمر الاصطناعي بشكل سليم ضمن بيئة تحاكي الظروف الصعبة في مدار الأرض، قبل الإطلاق إلى الفضاء الخارجي في الموعد المقرر في نهاية السنة الحالية".