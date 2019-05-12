56 دولة يشملها "إفطار صائم"

الشارقة (وام)

تنفذ جمعية الشارقة الخيرية مشروع «إفطار صائم» هذا العام في 56 دولة حول العالم بواقع 200 ألف وجبة طيلة أيام الشهر الفضيل وذلك بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية في الخارج وضمن مشاريع وبرامج الحملة الرمضانية «جود».

وأكد محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات في الجمعية، أنه تم مباشرة تنفيذ وجبات إفطار صائم منذ اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع سفارات الدولة في تلك البلدان وعبر مكاتب الجمعية في بنجلاديش والسودان والنيجر، موضحاً أن اللجنة العليا لحملة شهر رمضان المبارك، استهدفت توزيع ما يقارب 7 آلاف وجبة يوميا إضافة إلى توزيع التمور على ركاب طيران العربية ضمن مبادرة «سحاب الخير».

وقال: إن الجمعية تحرص على تنفيذ المشروع في الخارج أسوة بما تنفذه في الداخل عبر مئات المواقع والخيم الرمضانية التي تنتشر عبر مداخل ومخارج الإمارة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لافتاً إلى أن الجمعية بصدد إقامة أكبر إفطار في العالم في الأردن يضم جميع مكفولي الجمعية في المملكة الأردنية، وذلك بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام.

ووجه الزري شكره إلى سفارات الدولة وقنصلياتها على دعمهم وتعاونهم مع الجمعية في تنفيذ مشاريعها وحملاتها.