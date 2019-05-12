7 متسابقين في اليوم الرابع لـ "دبي الدولية للقرآن"

دبي (الاتحاد)

شهدت فعاليات اليوم الرابع للمسابقة الدولية للقرآن الكريم إحدى فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تنافس 7 متسابقين على المراكز الأولى بقوة الحفظ والأداء وأصواتهم الندية بحضور جماهيري وسط أجواء إيمانية وروحانية يتميز بها رمضان دبي، وتقدمهم المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وممثلو رعاة اليوم الرابع كل من تعاونية الاتحاد، ومجموعة السركال، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي المؤازرين لمتسابقيهم، وجمهور الحضور المتابع لفعاليات المسابقة، وقد تسابق أمام لجنة التحكيم كل من أحمد عشيري من المغرب، دوكوري عمر من الكونغو برازافيل، علي خالد من العراق، محمد مأمون من غامبيا، سيد نوري من أفغانستان، جميل سيماكولا من أوغندا، ومحمد عبدالله من البرتغال.

وأعرب سعيد النابودة، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة دبي للثقافة والفنون، عن سعادته البالغة لمشاركتهم ورعايتهم فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في ظل تميز المسابقة «23» ونجاحها المتواصل، والحرص على الشراكة الاستراتيجية في هذا العرس القرآني الرمضاني، وبما تسعى إليه مسابقات وفعاليات الجائزة لنشر قيم التسامح والمودة والثقافة والمعرفة والعلم النافع بين الشعوب وتعزيزها وخدمة كتاب الله والتي هي جزء من هوية وثقافة دولة الإمارات، مشيراً إلى النجاح الكبير للجائزة.

وأثنى عبدالله محمد رفيع عضو مجلس إدارة تعاونية الاتحاد على الجهود المباركة التي تبذلها اللجنة المنظمة برئاسة المستشار إبراهيم بو ملحه وأعضاء اللجنة لإنجاح هذا الحدث القرآني العالمي، مشيراً إلى أن جائزة دبي ومن خلال مسابقاتها الدولية تعد فرصة طيبة للحفظة من جميع دول العالم والجاليات المسلمة للتواجد في دبي والتسابق والتنافس الشريف على حفظ وتلاوة كتاب الله.

كما أشاد فهد السركال ممثل مؤسسة ناصر عبداللطيف السركال ومجموعة السركال بمستوى مسابقة دبي الدولية باعتبارها المسابقة الأولى عالميا، وقال إن هذه الجائزة المباركة يجتمع في فعالياتها حفظة القرآن من أنحاء العالم وتشهد تنافساً كبيراً على حفظ وتلاوة آيات الذكر الحكيم في هذا الميدان المبارك.

وأثنى محمد ميحد السويدي مدير إدارة الخدمات الدينية والمساجد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على هذه المسابقة المباركة التي أعطت بدورها انطباعاً رائعاً بحفظ كتاب الله لدى المسلمين وتشجيع طلبة العلم وحرص كل شاب على المشاركة بها.

وقام المستشار إبراهيم بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة بتكريم رعاة مسابقة اليوم الرابع وتبادل الدروع.