بحث التخصصات الدراسية المناسبة للطلبة الصم بجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) زار طلبة قسم الصم في مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة أبوظبي بهدف بحث تطلعات هذه الفئة في ما يتعلق بالمجالات الدراسية التي يرغب الطلبة في الانخراط بها بعد إتمامهم المرحلة الثانوية، وذلك بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل المستقبلية.

وكان في استقبال الطلبة كل من عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور حمدي الشيباني وأعضاء هيئة التدريس في قسم التربية من جامعة أبوظبي. وجاءت هذه الزيارة عقب مسح ميداني لعينة من الطلبة الصم، أظهرت نتائجه رغبتهم في دراسة تخصصات مختلفة وغير تقليدية، وشمل المسح الميداني عينة من الطلبة بنسبة 41% من الذكور و59 من الإناث تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عاماً.

وبحث الطلبة مع العاملين في الجامعة العوائق التي قد يتعرضون لها خلال المرحلة الجامعية.

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