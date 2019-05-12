انخفاض في درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام ) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق الداخلية.

وتكون حركة الرياح شمالية غربية /‏20 - 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س، والموج في الخليج العربي يكون مضطرباً.

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