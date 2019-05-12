العلماء الضيوف بمجلس سالم الراشدي: تماسك الأسرة أساس نجاح المجتمع

أبوظبي (الاتحاد) أكد الدكتور المرابط محمد أمين، أحد العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن تماسك الأسرة ونجاحها هو بداية التهيئة لمجتمع ناجح، وأن للوالدين دوراً كبيراً في خلق الاستقرار النفسي وتحقيق الإشباع العاطفي والاحتياجات النفسية والمعيشية للأبناء. جاء ذلك في محاضرته التي خصصها عن العلاقة الأبوية، والتي استضافها مجلس محمد سالم بن كبينة الراشدي بمنطقة النهضة بأبوظبي. وتنظم محاضرات وندوات العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تحت إشراف وزارة شئون الرئاسة، ضمن برنامج تنظمه الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف. وتحدث الدكتور المرابط عن أهمية الأسرة المتماسكة والمجتمع المتسامح والوطن الآمن، مشدداً على أهمية دور الوالدين في رعاية الأبناء وتنمية القيم الإسلامية وحب الوطن في نفوس الأبناء.

وشدد المحاضر على أهمية تأسيس علاقة قوية بين الأب وأبنائه والتواجد طوال الوقت وملاحظة التغيرات التي قد تطرأ عليهم والمحافظة عليهم من رفقاء السوء.

من جهته، قال محمد سالم بن كبينة: إن القيادة الرشيدة أنشأت مؤسسة التنمية الأسرية والدعم الاجتماعي وتتولى تنظيم برامج توعوية لدعم الاستقرار الأسري وبناء أسرة متماسكة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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