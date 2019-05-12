33 درساً ومحاضرة للعلماء الضيوف في خامس أيام رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

ألقى أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله- في اليوم الخامس من رمضان نحو 33 درساً ومحاضرة في المساجد والمجالس والمؤسسات شهدت حضوراً كبيراً من الجمهور الذين أشادوا بهذه المكرمة وبالبرنامج السنوي الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شهر رمضان المبارك فيجعل من رمضان شهر علم ومدارسة ومراجعة للنفس.

وقد تناول العلماء تحت عنوان «هذا ما يحبه رسول الله»، كيف كانت عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية وفي معاملته مع أهل بيته وتعامله مع الأطفال والنساء ومع أصحابه عامة ومع زواره من وفود أهل الكتاب حيث كان قمة في التسامح، داعين إلى اتباع هدي النبي والتأسي به في العبادات، والمعاملات، والأخلاق، لقوله تعالى «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [آل عمران: 31].

وقوله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...» [الأنفال:24]. كما شرحوا حديث (مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ) [صحيح مسلم]. أي لو رأى رسول الله لافتداه بأهله وماله، أو لكانت تلك الرؤية أحب إليه من أهله وماله، وقوله صلى الله عليه وسلم (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [صحيح مسلم]. مستعرضين نماذج من سير الصحابة والصالحين في محبة النبي "ص" واتباع هديه وسنته، ذاكرين سيرة الصحابي سواد بن غزيّة رضي الله عنه في محبته للنبي "ص" حينما كان رَسُولَ اللَّهِ "ص" يعَدِّل صُفُوفَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِي يَدِهِ قِدْحٌ يُعَدِّلُ بِهِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْنِ غَزِيَّةَ وَهُوَ مُسْتَنْتِلٌ مِنْ الصَّفِّ فَطعنه رسول الله "ص" فِي بَطْنِهِ بِالْقِدْحِ، وَقَالَ: (اسْتَوِ يَا سَوَّادُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْجَعْتنِي وَقَدْ بَعَثَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، قَالَ: فَأَقِدْنِي. فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ "ص" عَنْ بَطْنِهِ، وَقَالَ: اسْتَقِدْ، قَالَ: فَاعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ: فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَضَرَ مَا تَرَى، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ "ص" بِخَيْرِ) [سيرة ابن هشام]. ومحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي "ص": (...وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ "ص"، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) [صحيح مسلم].

وكذلك التابعي سعد بن هشام -رحمه الله- فقد حرص على التأسي برسول الله "ص" من خلال كثرة سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ "ص"، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ "ص" كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ... فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى أَسَنَّ ولَحُمَ) [سنن أبي داود].

وقال العلماء إن حب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو دلالة على قوة إيمان المسلم، وطمعه في رحمة الله، والظفر بالشفاعة، ودعا العلماء إلى استثمار الأوقات في التخلق بآداب القرآن وتلاوته والمداومة على الأعمال التي تقربنا إلى الله من صلاة وصيام وزكاة وحسن المعاملة مع الأهل والجيران والأصدقاء وجميع الناس ، وخاصة فيما تعدى نفعه وشمل خيره لقوله صلى الله عليه وسلم (...وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا) [المعجم الأوسط للطبراني]. ، وفيما بعد عن التكلف والغلو: (خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) [صحيح ابن حبان]، وفي الجود والعطاء وإطعام الطعام لحديث: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ "ص" أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ...) [صحيح البخاري].

فيما ألقى الدكتور لمرابط ولد محمد محاضرة قيمة في مجلس المتعرض سيف العفاري عن سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التسامح بعنوان «زايد ملهم التسامح»، أما في مجلس محمد أحمد البلوشي فقد حاضر الدكتور محمود أحمد عن أخطار وأضرار المؤثرات العقلية.

فيما واصلت الكراسي العلمية دروس التفسير والشمائل المحمدية.