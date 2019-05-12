الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ليلة أمس، في قصر الزاهر، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد الفجيرة، وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالعزة والكرامة والرقي.

كما تقبل سموهما التهاني والتبريكات، بمناسبة الشهر الكريم من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية. وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني بهذه المناسبة المباركة من تركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وسبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتبادلا سموهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة مع الشيوخ وعلي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ومدراء الإدارات والقيادات ورؤساء الأقسام بالدائرة وأعيان البلاد ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من أبناء الدولة والمقيمين وأبناء الجاليات الإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر الاجتماعي بين مختلف شرائح وأفراد مجتمع الإمارات.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وسالم محمد الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وكبار المسؤولين.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وأعيان البلاد، وعدد من رجال الدين، وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والفنان حسين الجسمي، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والسعادة، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

وتبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد الفجيرة التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعيين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة بالخير والعزة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والرقي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم من الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من عدد من الشيوخ ووفد هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في مكتب أم القيوين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، داعين العلي القدير أن ينعم على سموه بالصحة والعافية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال، ومن وفد منتسبي برنامج تكاتف وساند التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتوجه الجميع إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.