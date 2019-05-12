بدء تشغيل محطتي توزيع جديدتين بمدينة كلباء

الشارقة ( الاتحاد ) أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة إنجاز وتشغيل محطتي توزيع جديدتين جهد 33/‏‏11 ك.ف بمدينة كلباء في منطقتي الساف2 وحي الجامعة، إلى جانب عدد من مشروعات الصيانة وتطوير الشبكات بهدف توفير أفضل الخدمات للسكان وللمشروعات التطويرية.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المستمرة تشكل حافزاً كبيراً لبذل مزيد من الجهد لتطوير وتعديل الشبكات، وإنجاز مشروعات المحطات وتوفير المتطلبات اللازمة لإنجاز المشروعات واتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات بأفضل جودة وإتاحة الطاقة اللازمة للتوسعات والمشروعات التطويرية ومواكبة التوسعات العمرانية والنهضة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تشهدها إمارة الشارقة، منوهاً إلى أن تقديرات الهيئة تشير إلى استمرار نمو الطلب على الطاقة في إمارة الشارقة بمعدل 4% سنوياً.

وأشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ منظومة تطوير شبكات النقل والتوزيع وإضافة محطات جديدة، مؤكداً أن المشروعات التي نفذتها الهيئة في مدينة كلباء تهدف إلى توفير خدمات الكهرباء، ومن شأنها الإسهام في تحقيق الثبات والاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال في المدينة.

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