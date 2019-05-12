الإمارات تترأس اجتماعاً عربياً للتحضير لمنتدى التعاون مع الصين

ترأس سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التنسيقي العربي الذي عقد اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للدورة 16 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وقال السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية الدولية، إن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية عربية في ما يتعلق بالتعاون مع الجانب الصيني، والتنسيق للدورة 16 للمنتدى العربي الصيني الذي سيعقد في أبوظبي يومي 17و18يونيو، على مستوى كبار المسؤولين.

وأضاف الهباس في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع، أن المنتدى سيعقد خلاله دورة الحوار الاستراتيجي بين الجانبين العربي والصيني، موضحاً أن اجتماع اليوم ناقش التوصيات التي ستصدر عن اجتماع كبار المسؤولين، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية والتنظيمية.

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وأشار الهباس، إلى أن التوصيات تتضمن التوافق في وجهات النظر حول عدد كبير من القضايا الأساسية التي تقع في نطاق التعاون العربي الصيني، بما فيها القضايا السياسية مثل القضية الفلسطينية، والأزمات في عدد من الدول العربية ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب، وغيرها من القضايا التي تهم الدول العربية وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي.