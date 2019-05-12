الإمارات توزّع المرحلة الثانية من المير الرمضاني في مديرية جردان اليمنية

وزّعت دولة الإمارات عبر "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" ذراعها الإنساني في اليمن، المرحلة الثانية من الميرة الرمضانية على الأسر الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود، في مديرية جردان بمحافظة شبوة اليمنية، في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وبالتزامن مع "عام التسامح".

ووزع فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة 800 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء، بمعدل 67 طناً على 5040 فرداً من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان، للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

وأعرب أهالي مديرية جردان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.

يُذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح 2019" بلغت 93759 سلة غذائية، استهدفت 129935 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة بمعدل 1644 طناً و934 كيلوجراماً.

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وفي السياق، بدأت دولة الإمارات حملة توزيع "برادات المياه" على المساجد في مختلف المحافظات اليمنية المحررة التي تستهدف 500 مسجد، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل.

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وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، إنه تم تركيب عدد من الثلاجات وخزانات المياه في مساجد مدينة عدن، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف توفير برادات مياه مختلفة الأحجام وخزانات مياه سعة 1000 لتر.