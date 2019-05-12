شرطة دبي تطلق مبادرة "أسعدتموني" لأطفال النزيلات

أطلقت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي مبادرة "أسعدتموني" بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية دبي الخيرية، لإدخال البهجة والسرور على قلوب 70 طفلاً وطفلة من أبناء النزيلات، بتوزيع كسوة العيد عليهم، والمير الرمضاني على أسرهم.

حضر إطلاق المبادرة، العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد عارف محمد أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والمقدم جميلة الزعابي مدير إدارة سجن النساء، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وقال العميد الشمالي، إن شرطة دبي طالما سارعت إلى إطلاق مبادرات إنسانية وخيرية شملت مختلف الفئات وشرائح المجتمع، انطلاقاً من إيمانها بدورها المجتمعي إلى جانب الأمني، مشيراً إلى منحهم اهتماماً خاصاً بأطفال النزيلات ومن ذلك حضانة رعاية أطفال النزيلات التي أنشئت في سجن النساء بمساحة 658 متراً مربعاً، وتضم 8 غرف بأسرة ومهد، ومناطق ألعاب داخلية، وعيادة طبية وقاعة طعام وغيرها.

من جانبه ذكر العميد عارف أهلي، إن المبادرة منذ إطلاقها في عام 2014 نجحت في إسعاد 330 طفلاً وطفلة من أبناء النزيلات ، مؤكداً أن هذه المبادرة المجتمعية ترسّخ قيم التسامح والمحبة، وتعزز دور شرطة دبي الإنساني، وتعكس الآثار الإيجابية للجهود المشتركة بين قطاعات العمل المختلفة في المجتمع.

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بدورها قالت المقدم جميلة الزعابي، إن إدارة السجن توفّر أجواء إيجابيّة ومريحة لأطفال النزيلات مع كافّة مستلزماتهم من المأكل المناسب والمشرب وفحوصات طبيّة دوريّة وتعليم في أساسيات القراءة والكتابة، مضيفة أن الإدارة حريصة على مشاركتهم الأفراح والمناسبات المختلفة، وإطلاق مبادرات عدّة تدخل الفرحة والبهجة لقلوب الأمهات والصغار .