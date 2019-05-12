"طرق دبي" تدعو السائقين إلى تجنب القيادة أثناء الشعور بالنعاس أو الإرهاق

حذرت هيئة الطرق والمواصلات سائقي المركبات من مخاطر القيادة أثناء الشعور بالتعب أو الانهاك أو النعاس وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب تغير عادات الأكل والنوم في الشهر الفضيل.

وأكدت الهيئة أنها تعمل ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي وبالتعاون مع وزارة الداخلية لإنجاح حملة "رمضان بلا حوادث" التي تهدف إلى توعية السائقين بمخاطر القيادة أثناء الإرهاق والنعاس، وأن الهيئة تعمل على بث رسائل توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم وسائل التواصل مع أفراد الجمهور، بالإضافة إلى نشر إعلانات توعوية على الجسور في شارع الشيخ زايد ، وإرسال ما يزيد عن 300,000 رسالة نصية هاتفية (SMS) للتوعية بالقيادة الآمنة أثناء الشهر الكريم، وإلى جانب ذلك يتم توزيع نشرات وهدايا رمضانية في مراكز خدمة المتعاملين بالتعاون مع معهد مواصلات الإمارات للسياقة وشركة المتكاملة لتسجيل وفحص المركبات وشركة ليسترين، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار مع نشرات توعوية على سائقي المركبات الثقيلة في استراحات الشاحنات على الطرق الخارجية بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك).

وأشارت إلى أنه تم تعديل حظر مرور الشاحنات في شوارع دبي خلال شهر رمضان خلال الفترتين الصباحية والمسائية بفارق ساعة واحدة بحيث يبدأ الحظر في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 09:30 صباحاً، بدلاً عن التوقيت في الأيام العادية (06:30 صباحاً – 08:30 صباحاً)، وعلى "محور 11E "من الساعة "7:00" صباحاً إلى "11:00" مساءً بدلاً منالساعة "6:00" صباحاً إلى "10:00" مساءً، فيما يبقى توقيت حظر مرور الشاحنات في بقية اليوم بدون تغيير.

وأوضحت أن اختلاف مواعيد النوم والعمل في رمضان يؤثران في حالة التركيز عند الصائمين، وهو ما يظهر جلياً في تلك الأوقات التي يعود فيها الموظف من عمله، حيث ينخفض التركيز إلى أدنى مستوياته ما يؤثر في قدرة السائق على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب الأمر الذي يستدعي المزيد من الحذر والانتباه في قيادة المركبة عند الخروج من العمل والعودة إلى المنزل لتجنب وقوع الحوادث المرورية، مؤكدة أن أغلب الحوادث المرورية التي تقع في شهر رمضان تعود إلى عدم ترك مسافة أمان بين المركبات، داعية السائقين إلى الالتزام بالمسافة الكافية مع الحرص على أن يكون الجو مكيفاً داخل المركبة كون الجو الحار يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والفتور، وعلى سائق المركبة أن يبقي ظهره مستقيماً ورأسه مرفوعاً أثناء القيادة.

Advertisements

ودعت جميع سائقي المركبات إلى الحرص على أخذ قسط كاف من الراحة قبل القيادة، وايقاف المركبة عند الشعور بالإرهاق الشديد أو النعاس والتثاؤب، مشيرة إلى أن الاسترخاء والراحة لفترة بسيطة قد يساعدان السائق على إكمال رحلته بأمان، مشيرة إلى أهمية تناول السائقين الذين يسمعون أذان المغرب أثناء قيادتهم المركبة إلى التوقف، لتناول إفطار خفيف ولو كان كأساً من الماء وحبات من التمر قبل إكمال الطريق.