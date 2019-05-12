الامارات | مراهقان متهمان بالاعتداء على طفلة: فعلنا ذلك برضاها

شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقان متهمان بالاعتداء على طفلة: فعلنا ذلك برضاها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمتي الجنايات والأحداث مراهقين خليجيين الأول يبلغ من العمر 18 عاماً، والثاني 17 عاماً بتهمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً،
وأفادت المجني عليها 13 عاماً أسيوية بأن المتهمين عاشراها جنسياً يوم الواقعة، فيما ذكر شاهد من شرطة دبي انه جلب المتهم الثاني في القضية بتهمة هتك عرض بالإكراه وبسؤاله أقر بأنه مارس معها الجنس مرة واحدة برضاها.
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