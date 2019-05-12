"بلدية أبوظبي" تنشئ منفذاً للبيع المؤقت بالشهامة في رمضان

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي منفذاً للبيع المؤقت في منطقة الشهامة في فترة شهر رمضان المبارك لسد احتياجات أهالي المنطقة بعد إغلاق فرع جمعية أبوظبي التعاونية.

يأتي ذلك في إطار تواصل البلدية من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة إجراءاتها لإسعاد المجتمع من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي تستهدف تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المتعاملين في الشهر الفضيل .

وحرصت البلدية كذلك على توفير سيارتين إضافيتين لتغطية طلبات توصيل السلع المدعمة بشكل أسرع من خلال مجموعة بريد الامارات وتوفير 2128 كيس أرز مخصصة للأسر المواطنة بهدف إعداد وجبات إفطار صائم من خلال مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.

وأنجزت البلدية - ترسيخاً لقيم الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي- عملية التنسيق مع الجهات المشاركة لتوفير سلة غذائية للأسر المتعففة والبالغ عددهم 3436 أسرة في مدينة أبوظبي من خلال هيئة الهلال الأحمر إلى جانب توفير سيارتين لتأمين خدمة توصيل السلع المدعمة إلى أصحاب الهمم بواسطة نظام المنصة الذكية "سمارت هب" مجاناً دون أي رسوم ومضاعفة عدد العمال لتوفير خدمات أسرع في مراكز السلع المدعمة.