المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي حدوث انفجارات قوية في ميناء الفجيرة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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