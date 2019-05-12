تجنباً للسرقة.. "شرطة أبوظبي" تحذر من ترك السيارات في حالة التشغيل

حذرت مديرية شرطة منطقة العين في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود؛ ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وشدد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل والانشغال عنهم ونسيانهم لفترات طويلة ما يؤدي إلى تعرضهم للاختناق وغيرها من مخاطر قد تصل للوفاة وخاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة داخل السيارات.

وأشاد السبوسي بالجهود التي تبذلها إدارة الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي في التوعية المرورية في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن مخاطر ترك المركبات في حالة التشغيل.

يشار إلى أن المادة رقم 62 من قانون السير والمرر الاتحادي تنص على توقيع غرامة مالية قدرها 300 درهم على كل من يترك مركبته في حالة التشغيل.