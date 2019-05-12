"الأرصاد" يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاستمرار اضطراب البحر بفعل الرياح الشمالية الغربية النشطة والتي تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 ويصل إلى 7 أقدام في العمق في الخليج العربي وذلك حتى الساعة الواحدة من صباح غد الإثنين.

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