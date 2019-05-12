1600 عداء يرسمون لوحة تنافسية خلابة في سباق ند الشبا للجري

رسم نحو 1600 عداء وعداءة لوحة تنافسية خلابة في سباق ند الشبا للجري، الذي أقيم ليلة أمس الأول ضمن فعاليات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل من ناحية أعداد الرياضيين المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة فيها.

وحضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة العليا المنظمة بالدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، وشهدت المنافسات تفوقاً محلياً بارزاً، وتحديداً في الفئة المفتوحة رجال للمحترفين لمسافة 10 كلم، التي حقق فيها المغربي أنور الغوز من فريق شرطة دبي المركز الأول، بعدما سجل زمناً وقدره 30,54 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني أحمد تمري بزمن 31 دقيقة، وبالمركز الثالث سمير جواهر بزمن 31,43 دقيقة.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 10 كلم، جاء بالمركز الأول مبارك راشد بزمن 32,35 دقيقة، وبالمركز الثاني عبيد النعيمي من بلدية دبي بزمن 32,56 دقيقة، وبالمركز الثالث خليفة النعيمي من شرطة دبي بزمن 33,44 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 5 كلم، حقق المركز الأول المغربي سفيان دردور بزمن 12,31 دقيقة، وبالمركز الثاني الأثيوبي ياسين إيبا بزمن 12,43 دقيقة، وثالثاً المغربي رشيد درواه بزمن 12,44 دقيقة.

وفي فئة الهواة مواطنين لمسافة 5 كلم، حققت مسعود فلكناز المركز الأول بزمن 14,14 دقيقة، وجاء ثانياً صالح مبارك بزمن 14,17 دقيقة، وبالمركز الثالث أيوب محمد بزمن 14,52 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات للمحترفات لمسافة 10 كلم، حققت إلهام بيتي المركز الأول بزمن 36,05 دقيقة، وبالمركز الثاني بيلانيش يامي بزمن 37,03 دقيقة، وبالمركز الثالث رحمة علي بزمن 39,50 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 5 كلم، حققت الأسترالية كلوي تيجي المركز الأول بزمن 14,15 دقيقة، وبالمركز الثاني الفنلندية آني ماري بزمن 14,51 دقيقة، وبالمركز الثالث البريطانية ميرل كوبر بزمن 16,21 دقيقة.

وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 5 كلم، حققت شهد جاسم المركز الأول بعدما قطعت المسافة بزمن 18,50 دقيقة، وبالمركز الثاني سارة عبد المجيد بزمن 19,59 دقيقة، وبالمركز الثالث مروة أحمد بزمن 21,02 دقيقة.

الفائز بسباق الـ5 كم المغربي صوفيان: مشاركتي في ند الشبا لن تكون الأخيرة

عبر العداء صوفيان البقالي عن سعادته بالتتويج بلقب سباق الـ5 كم والذي أقيم ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية، مؤكدا أنه دخل السباق ولديه تحدي كبير من أجل تحقيق المركز الأول وقد كان، على الرغم من صعوبة السباق، خاصة بين العدائين الكينيين والأوغنديين لكني تمكنت من رفع رتم السباق والوصول لخط النهاية متفوقا على الجميع.

وأكد صوفيان أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في سباق ند الشبا، واصفا اياه بالصعب للغاية بسبب الطقس وكذلك المتسابقين المشاركين وامكانياتهم العالية، ما زاد من الضغط على الجميع للفوز باللقب.

ووجه العداء المغربي صوفيان الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير لدورة ند الشبا الرياضية، مؤكدا أن ما يقوم به من أجل استمرار هذا العرس الرياضي الرمضاني يؤكد اهتمام سموه بالرياضة وتشجيعه لها.

ولفت العداء المغربي صوفيان إلى أن مشاركته الأولى كانت هذه المرة، حيث لم يسبق له أن شارك من قبل في دورة ند الشبا، لكنها لن تكون الأخيرة حيث سيعمل من أجل المشاركة في كافة النسخ المقبلة من الدورة الرياضية الرمضانية الأبرز في العالم العربي.

دراي: لا إصابات خطرة في السباق

أكد خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خلوّ سباق الجري بدورة ند الشبا من الإصابات الخطرة على مدار 7 سنوات وأن مراجعة المشاركين تتعلق فقط بحالات الإرهاق أو وعكات صحية خفيفة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أول من أمس، سيارة اسعاف كل 2 كلم على طول مسار السباق إضافة إلى سيارات اسعاف مستجيب متحركة مع المتسابقين للتدخل الطارئ ومسعفين على دراجات هوائية ونارية، بجانب التنسيق مع هيئة الصحة بدبي التي قامت بتركيز مستشفى ميداني مجهز بكافة الخدمات في قرية النهاية، وقال: نحدد حجم التغطية طبقا للحدث وعدد المشاركين، والسباق يضم عدد كبير من العدائين وبالتالي تواجدنا بكثافة، نشكر اللجنة المنظمة على كافة الترتيبات، ولم تكن هناك أي عراقيل.

وصرح بن دراي أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف قامت بإعداد خطة شاملة لتغطية دورة ند الشبا، التي تعد اقوى الدورات الرياضية.

وقال: قامت المؤسسة بتغطية مجمع ند الشبا الرياضي كاملا وتوفير مسعفين قارين في كل المسابقات الـ 13 المدرجة ضمن برنامج الدورة، بالإضافة إلى تأمين خط سير سباق الجري وسباق الدراجات الهوائية بطاقم مسعفين أكبر.

شيخة النجار أصغر عداءة للمرة الثانية

أصبحت شيخة ضمير النجار (10 سنوات) أصغر عداءة تشارك في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية في سباق 5 كلم للعام الثاني على التوالي بعدما شاركت العام الماضي في سباق 10 كلم إلى جانب والدها، ونجحت في استكمال كامل المسافة.

وقالت شيخة أنها تعشق ممارسة الرياضة مع والدها منذ سنوات متقدمة من عمرها وإلى جانب الجري فهي لاعبة جوجيتسو بنادي عجمان، وأضافت: أركض مسافة 3 كلم 3 مرات في الأسبوع، ولم أكرر تجربة الجري لمسافة 10 كلم عملا بنصيحة عداءة مغربية بطلة سباق العام الماضي، عندما طلبت مني المشاركة في سباق 5 كلم الذي يتماشى مع عمري وليس أكثر من ذلك.

وتابعت: طلبت من والدي تسجيلي في سباق 5 كلم وأن أركض إلى جانبه، وقد نجحت في استكمال كامل المسافة دون أي مشكلة خاصة أن الطقس جيد وملائم للجري

وكشفت شيخة عن حلمها بأن تصبح بطلة في الجري أوالجوجيتسو وقالت أنها لم تقرر بعد الرياضة التي ستتخصصّ فيها ولكن مهارتها ونتائجها في المستقبل ستساعدها في الاختيار.

من جهته قال والدها ضمير النجار:" نحن في العائلة نعشق الرياضة، وجميع أبنائي يمارسون ألعاب متنوعة، ابنتي الكبرى في الفروسية وابني في الجوجيتسو وشيخة تمارس الجري وهي بطلة في الجوجيتسو.

وأوضح ضمير النجار أنه كان متخوفا من تأثير عامل الطقس على صحة ابنته لكنها أظهرت إصرارا قويا على الاستمرار في الركض حتى خط النهايةـ مشيرا إلى أنه وابنته متعودين على الركض وممارسة الرياضة.

كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية:

فوز أبوظبي ودبي )أ( في الجولة الأولى

حقق فريق دبي (أ) فوزًا صعبًا ومستحقًا على فريق العين بنتيجة 4 – 3، في منافسات بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السميعة التي انطلقت السبت في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخوانيج ويشارك فيها أربعة فرق هي: دبي (أ) ودبي (ب)، أبوظبي، والعين.

وسجل أهداف فريق دبي (أ) في الشوط الأول اللاعب العماني إبراهيم الخضري (هدفين)، واللاعب وليد خالد (هدف)، وفي الشوط الثاني سجل اللاعب البحريني أكبر سلمان هدف واحد، فيما سجل أهداف فريق العين اللاعب العماني عبدالله مبارك الذي سجل (هدفين) أحدهما في الشوط الأول والآخر في الشوط الثاني، واللاعب عبدالرحمن عبده.

وعلى الجانب الآخر فاز فريق أبوظبي بسهولة وبنتيجة كبيرة على فريق دبي (ب)، أحرز خلالها سبعة أهداف دون رد، وسجل أهداف الشوط الأول اللاعبان حمدان سعيد الهاجري (هدف)، وأنس عبدالهادي الحارثي (هدفين)، فيما سجل أهداف الشوط الثاني اللاعبان سالم محمد الهاجري (ثلاث أهداف)، ومحمد مبارك السباعي (هدف).

وتلتقي الفرق الأربعة مرة أخرى يوم غد الثلاثاء 14 مايو في مباراة العودة، على أن تقام المباراة النهائية في مجمع ند الشبا الرياضي يوم الثلاثاء 21 مايو.

المرزوقي: نسعى لزيادة عدد فرق منافسات قدم ذوي الاعاقة السمعية

أشاد علي سالم المرزوقي مشرف الأولمبياد الخاص في نادي دبي لأصحاب الهمم ومنسق بطولة كرة القدم لذوي الاعاقة السمعية، بمستوى المنافسات المقامة ضمن دورة ند الشبا الرياضية مؤكدا أنها فرصة كبيرة لأصحاب الهمم من أجل التواجد في حدث كبير خرج من إطار المحلية إلى العالمية، ما يعني أن هناك المزيد من الخبرات لهؤلاء اللاعبين المشاركين.

وأشار إلى أنه يسعى لزيادة عدد الفرق المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية خلال السنوات المقبلة بعد النجاح اللافت الذي تحقق خلال النسخ الأربع الماضية منذ بداية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الرمضاني الكبير، متمنيا أن تكون هناك فرق من خارج دولة الامارات لزيادة خبرات لاعبينا.

وأكد المرزوقي ان قيادة دولة الامارات تعمل دائما على دعم أصحاب الهمم وتضعهم نصب أعينها من خلال توفير كافة الامكانيات وتسخيرها لهم، في مختلف المجالات وخاصة الرياضية التي تعتبر أساس كبير لدعمهم وتطويرهم والعمل على انخراطهم في المجتمع.

وفيما يتعلق بكيفية لعب كرة القدم لذوي الاعاقة السمعية قال: "هي نفس طريقة لعب المباريات العادية لكن يضاف إليها فقط حكم للراية، فيما تكون بقية القوانين كما هي متعارف عليها بكرة القدم".

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سلة الكراسي المتحركة:

10 فرق يبحثون عن مربع الذهب

دبي لأصحاب الهمم وديوا يدشنان سلة الكراسي المتحركة

تنطلق مساء اليوم بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، التي تستضيفها صالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وتستمر حتى يوم 21 مايو الجاري، ويشارك في البطولة 10 فرق وتضم المجموعة الأولى فرق دبي لأصحاب الهمم وديوا والأنصاري للصرافة، ودناتا وبلدية دبي وتضم المجموعة الثانية هيئة الطرق والمواصلات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والنيابة العامة والبستان وهيئة الصحة بدبي.

وتشهد الجولة الأولى 4 مباريات بمعدل مباراتين في كل مجموعة حيث يلتقي دبي لأصحاب الهمم مع هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" والأنصاري للصرافة مع دناتا ضمن المجموعة الأولى وهيئة الطرق مع دبي للإسعاف وهيئة الصحة بدبي مع البستان.

ويلتقي في اليوم الثاني غدا الثلاثاء صحة دبي مع هيئة الطرق والنيابة العامة مع البستان في المجموعة الثانية ويلتقي في المجموعة الأولى الأنصاري للصرافة مع دبي لأصحاب الهمم وبلدية دبي مع دناتا، ويلتقي في الجولة الثالثة بعد غدا الأربعاء دبي لأصحاب الهمم مع دناتا وبلدية دبي مع ديوا ضمن المجموعة الأولى وهيئة الطرق مع البستان والنيابة العامة مع دبي لخدمات الإسعاف، ويلتقي في الجولة الرابعة يوم الخميس المقبل دبي للإسعاف مع صحة دبي والنيابة العامة مع هيئة الطرق ضمن المجموعة الثانية، وديوا مع الأنصاري للصرافة وبلدية دبي مع دبي لأصحاب الهمم.

وتختتم مباريات الدور الأول بـ4 مباريات يوم 18 مايو، حيث يلتقي ديوا مع دناتا وبلدية دبي مع الأنصاري للصرافة في المجموعة الأولى، ودبي لخدمات الإسعاف مع البستان والنيابة العامة مع صحة دبي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي للبطولة حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول الثانية مع ثاني الأولى، ويلعب الفائزان في المباراة النهائية يوم 21 مايو ويسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 20 مايو الجاري.

وأعرب ماجد العصيمي رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم عن سعادته باستمرار تواجد أصحاب الهمم بكل قوة في المنافسات بعدما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي مشاركة أصحاب الهمم في الدورة بعد النسخة الأولى وكل عام تتزايد المشاركات وبات لأصحاب الهمم 4 منافسات في سلة الكراسي المتحركة وبطولة كرة القدم للإعاقة السمعية والمشاركة في فئة في سباق الجري وفي فئة الدراجات باليد في سباق الدراجات.

وأضاف أن دورة ند الشبا تحولت إلى مهرجان كبير لأصحاب الهمم ويكفي أن شعارها قدرات لا حدود لها، ونفخر بهذه المشاركة السنوية في حدث كبير بات هدفا لكل الرياضيين ليس فقط في ألعاب أصحاب الهمم بل في كل ألعاب الدورة.

وأشار إلى أن ظهور الكرة الطائرة جلوس في افتتاح الدورة في نسختها السابعة هذا العام، في المباراة الاستعراضية التي جمعت مصر وكازاخستان يمثل بداية لظهور هذه اللعبة في ملاعبنا ضمن ألعاب أصحاب الهمم في السنوات المقبلة.

السلة الثلاثية:

بروكلين وهوبرز وجام وذا كياترو في نصف نهائي السلة الثلاثية

شهدت بطولة كرة السلة 3×3 المقامة حاليا بحي دبي للتصميم منافسات قوية في الأمتار الأخيرة بالدور التمهيدي لمسابقتي السيدات التي شارك فيها 21 فريقا والشابات التي شارك فيها 7 فرق، للوصول إلى الدور نصف النهائي، وأسفرت نتائج الشابات عن تأهل فريق "بروكلين نتز" الذي يلتقي مع فريق "هوبرز" فيما تأهل فريق "جام" الذي يواجه فريق "ذا كياترو بليرز" في المربع الذهبي.

أما منافسات السيدات لازال الصراع مستمر حيث يتنافس 8 فرق للوصول إلى الدور نصف النهائي ويلتقي فريق "أند ون" مع أمازون وفريق سيدات الشارقة مع ليدي هوبرز ودبي هوبرز مع ايسترن تيم وشيفروليه مع تيم بليرز، ويتأهل من المباريات الأربعة 4 فرق للعب في الدور نصف النهائي.

يذكر أن جميع النهائيات لمسابقات كرة السلة ستقام بعد غد الأربعاء حيث ستبدأ بنهائي الناشئين ثم نهائي الناشئات ونهائي السيدات وتختتم بنهائي الرجال.

وتشهد البطولة اليوم المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لفئتي الرجال والناشئين على أن تقام مباريات الدور نصف النهائي للمسابقتين غدا الثلاثاء.

رشا قائدة منتخب الأردن تقود "أند ون" في السلة

تشارك الأرنية رشا عبدو لاعبة منتخب النشامى لكرة السلة للسيدات مع فريق "أند ون" في بطولة السلة 3×3، وقادت فريقها للوصول للأدوار النهائية، ورغم إقامتها في دبي وعملها مدربة لفريق الجامعة الأميركية في دبي إلا أنها تلبي نداء الوطن للانضمام إلى منتخب الأردن والمشاركة في البطولات.

وأكدت رشا عبده أنها شاركت في النسخة الماضية في بطولة السلة 3×3، مع فريق النصر الذي فاز باللقب إلا أنها هذا الموسم اختارت اللعب لفريق "أند ون" وضمت معها المصرية فريدة من الجامعة الأميركية لإحدى أبرز اللاعبات، مضيفة أن الفريق يسير بخطوات ثابتة في البطولة ويتصدر الدور التمهيدي والطموحات أن نحقق اللقب ليكون الثاني لها في موسمين متتاليين.

وأعربت رشا عبدو عن سعادتها بالمشاركة في منافسات السلة بدورة ند الشبا وقالت: تركت بصمة كبيرة لها الكثير من اللاعبين واللاعبات وباتت معروفة حت على المستوى الخارجي وكانت الدورة موجودة في الأردن العام الماضي عبر الكرة الطائرة، وهذا الانتشار وراء الإقبال الكبير على المشاركة في كل البطولات الموجودة فيها، ووجود هذا العدد يجعل قاعدة المشاركين كبيرة.

ونوهت إلى كرة السلة استفادت كثيرا من إقامة هذه البطولة في دورة الشبا وباتت أعداد الممارسين والممارسات في تزايد مستمر بجانب وجود جنسيات كثيرة في البطولة، ومن الرابع أن نجد مسابقة للسيدات وأخرى للناشئات وهو ما يمثل قاعدة للمستقبل في هذه اللعبة.

وأوضحت أن كرة السلة 3×3 موجودة بقوة في الأردن ولها شعبية كبيرة على مستوى السيدات، والرجال أيضا ومنتخب السيدات على طريق البطولات ورغم إقامتي في دبي مع زوجي وأيضا عملي في الجامعة الأميركية في دبي إلا أنني ملتزمة مع منتخب بلادي في الانضمام لأي تجمع او مشاركة في بطولة وعملي كمدربة لا يمثل إعاقة لي كلاعبة، ولكنني اخترت الاتجاه للتدريب كي أكمل مسيرتي فيه.

المبارزة:

مصري وهولندي إلى نهائي المبارزة

تأهل اللاعب المصري علاء الدين أبو القاسم وصيف أولمبياد لندن 2012، إلى نهائي فئة سلاح الشيش (فويل) للرجال المحترفين ضمن منافسات بطولة المبارزة التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو، وتقام تصفياتها في نادي شباب الأهلي دبي بالقصيص والنهائي بمجمع ند الشبا الرياضي، ووصل علاء الدين إلى النهائي بعد فوزه على الإماراتي حمد الجلاف والكويتي عبدالعزيز الشاطئ، ويلتقي في المباراة النهائية مع الهولندي دانيل جياكون الذي فاز على الكويتي خالد يوسف وعلى المصري عبدالرحمن حفور.

ويلتقي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث اللاعب الكويتي عبدالعزيز الشاطئ مع المصري عبدالرحمن حفور، وأدار العملية التحكيمية للمنافسات الإماراتية أشواق المصعبي، والإماراتي خليفة الزرعوني، والعراقيان علاء الراوي، وعلاء لبيب، والكويتي راشد الشوالي.

الكريكت:

بنك نور يحتفظ بآماله للبقاء في بطولة الكريكت

أبقى فريق بنك نور على آماله في البقاء بالمنافسة والتأهل إلى دور الثمانية في منافسات ببطولة الكريكت ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وذلك بعد فوزه على فريق مجموعة شلهوب بمجموع 51 شوطًا، بعدما خسر المباراة الأولى أمام فريق نمور أبوظبي.

وعلى الجانب الآخر جدد أيضًا فريق ميد إيست ميتالز آماله بالتأهل بعد حصوله على نقطة إضافي من فوزه على فريق ولف باك كريكت كلوب بـ 47 شوطًا، وكان فريق ميد إيست قد خسر المباراة الافتتاحية أمام فريق سبورتنج رأس الخيمة.

ومع ذلك سينتظر فريقا بنك نور وميد إيست الآن نتيجة المباراة النهائية كل في مجموعته حيث تتعلق آمال تأهل فريق بنك نور على نتيجة المباراة بين فريق نمور أبوظبي وفريق مجموعة شلهوب في المجموعة الثانية، وينتظر فريق ميد إيست نتيجة المباراة بين فريق هدف ووولف باك في المجموعة الثالثة لتحديد مصيره.