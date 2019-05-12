جمعية رعاية الايتام بجدة ترسم البسمة على ١٠٠ يتيم

جده/أمل العامري

رسمت جمعية الايتام بجدة البسمة والبهجة أمس على وجوة ١٠٠ يتيم في حفل سحور أقيم في فندق روزود جدة بحضور الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس ادارة جمعية أيتام جده و عدد من اعضاء مجلس الإدارة و الداعمين للجمعية من رجال الأعمال و الإدارة التنفيذية للجمعية.

وفي لمسة إنسانية ، حرص الدكتور عبدالله بن محفوظ، على الالتقاء مع الأيتام في حوار ابوي سادته الود والمحبة، ولبى الدكتور بن محفوظ وبشكل فوري طلبات ٣ من الأيتام في واحده من أروع الصور الإنسانية مشيرا الى أن جمعية أيتام جده ستطبق عدد من برامج التدريب في مجالات متعدده من أجل تمكينهم من العمل والمساهمه في بناء الوطن. والمساهمه في كافه المناشط والفعاليات.

وفي الختام ، تم التقاط الصور التذكاريه مع أطفال الجمعية.

من جهته ، أعرب مدير الجمعيه محمد بن يعقوب خوجه عن سعادته بهذه الليلة الجميلة التي نشارك فيها أبنائنا تناول السحور معهم وتلمس احتياجاتهم وفتح باب الحوار معهم بكل شفافيه مبينا ان عدد الأيتام المسجلين بالجمعية أكثر مم ٣ آلاف يتيم يتم تقديم الكفالة الشهرية لأكثر من ١٣٠٠ مكفول كما يوجد في قائمة انتظار الكفالة أكثر من ٦٠٠ يتيم مشيرا إلى أن قيمة الكفالة الشهرية لليتيم ٣٠٠ ريال و يمكن كفالة يتيم لمدة عام بقيمة ٣٦٠٠ ريال سنويا.