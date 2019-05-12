الامارات | "أميركية الشارقة" تكرم طلبة دراساتها العليا المتفوقين في حفل جائزة التميز لطلبة الدراسات العليا

شكرا لقرائتكم خبر عن "أميركية الشارقة" تكرم طلبة دراساتها العليا المتفوقين في حفل جائزة التميز لطلبة الدراسات العليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مكتب الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في الشارقة حفل جائزة التميز لطلبة الدراسات العليا للعام 2018-2019 لتكريم الطلبة المتفوقين على انجازاتهم ومساهماتهم البحثية والأكاديمية والمجتمعية.

وتهدف هذه الجائزة إلى تعزيز العمل الإبداعي والبحث الأكاديمي وروح التميز والتفوق.

وقامت لجنة تحكيم مكونة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بتقييم ودراسة ترشيحات 6 طلبة من مختلف برامج الدراسات العليا للجائزة تم على أثرها اختيار 3 طلبة حصل واحد منهم على جائزة طالب الدراسات العليا المتميز في البحوث والدراسات والعمل الإبداعي في حين حصل طالبين على جائزة طالب الدراسات العليا المتميز في المجالات الأكاديمية والقيادة.

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وهنأ المدير الإنتقالي للجامعة الأميركية في الشارقة البروفيسور كيفن ميتشيل، الطلبة الفائزين قائلاً: "إن هذه الجائزة تنافسية للغاية وهي اعتراف بمساهماتكم الكبيرة وتكريم لهم على جهودهم. مبارك لهم هذا التكريم وهذا النجاح."

كما هنأ نائب وكيل الجامعة للدراسات العليا الدكتور محمد الطرهوني، الطلبة قائلاً: "أنا سعيد وفخور جدا بالطلبة الذين فازوا اليوم وبالذين ترشحوا لهذه الجائزة، والتي تعكس تميزهم وانجازاتهم. إن التجربة التعليمية لطلبة الدراسات العليا في الجامعة والتي يعززها وجود هيئة تدريسية مؤهلة وذات مستوى عالمي يوفر بيئة خصبة للابداع والتميز والتفوق."

وحصلت طالبة الماجستير في برنامج الهندسة المدنية نوران المسلمي، على جائزة طالب الدراسات العليا المتميز في البحوث والدراسات والعمل الإبداعي والتي هي تكريم لإنجازات الطلبة ومساهماتهم البحثية في مجال تخصصهم، كما حصل كل من طالب الماجستير في برنامج هندسة الكومبيوتر محمد الحسين، وطالبة الماجستير في برنامج المحاسبة مريم محمد داوود، على جائزة طالب الدراسات العليا المتميز في المجالات الأكاديمية والقيادة، والتي هي تكريم لمساهمات الطلبة ومشاركتهم الفاعلة في كلياتهم وفي أنشطة الجامعة وقي خدمة المجتمع.