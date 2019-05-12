شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع و 3 مركبات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في 3 سيارات وامتد إلى مستودع بالقرب من محطة أبو بكر الصديق في دبي بحسب متحدث عن الدفاع المدني. وأشار إلى ان فرقاً من مراكز بورسعيد والحمرية والراشدية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث وتتولى التعامل معه حالياً دون تسجيل إصابات حتى الآن. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حريق بمستودع و 3 مركبات في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.