144 سلعة مدعومة توفرها "خليفة الإنسانية" بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

توفر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، 144 صنفاً من السلع الغذائية المدعومة في مركز أم القيوين لبيع السلع المدعمة، ويستفيد منها 3 آلاف و580 أسرة مواطنة عدد أفرادها 18 ألفا و360 شخصا من مختلف مناطق الإمارة.

وتقدم المؤسسة تخفيضاً ثابتاً على الأرز، يصل إلى 40%، وتتراوح نسبة التخفيض في السلع الأخرى من 6 إلى 16%، وتعتبر أقل من أسعار المحال التجارية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية الضرورية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتأمين متطلباتهم، خصوصاً في شهر رمضان. وأكدت المؤسسة، توفير أصناف جديدة من السلع الغذائية بأسعار مناسبة في مركز أم القيوين، أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد المستفيدين، مؤكدة أنها تحرص دائماً على أخذ آراء واقتراحات المواطنين حول المواد الغذائية الضرورية التي يرغبون بشرائها، وتسعى إلى توفيرها بأسعار مخفضة. وأضافت أن دعم المواد الغذائية يخفف الأعباء المعيشية عن كاهل رب الأسرة، الذي يتكفل بتوفير تلك المواد لأفراد أسرته، ويعزز لهم الاستقرار الأسري ويوفر الرفاهية الاجتماعية، لافتة إلى أن هذه المبادرة وفرت على المواطنين مبالغ كانوا يصرفونها على السلع الاستهلاكية في الأسواق.