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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 12 مايو 2019

شيفروليه تطلق سيارة سيلفرادو 2019 في الإمارات

تُعد شاحنات البيك أب من أكثر المعالم السياحية شيوعًا على الطرق في الإمارات، وعلى الرغم من وجود بعض البدائل اليابانية، إلا أن الجزء الأعظم من هذه الشاحنات في المنطقة يأتي من الولايات المتحدة.

وأطلقت مؤخراً في الإمارات سيارة شيفروليه سيلفرادو 2019 الجديدة كلياً بسعر يبدأ من 106،800 درهم، في حين تكلف سيارة “هاي كانتري” نحو 220،000 درهم.

ويمكنك الحصول على تكوينات 2019 Silverado في تكوينات الكابينة العادية أو الكابينة المزدوجة أو كابينة الطاقم. وفي الوقت نفسه، هناك ما يصل إلى خمسة خيارات مختلفة من مجموعة نقل الحركة المتوفرة، وأحدثها مزودة بمحرك توربيني جديد سعة 2.7 ليتر بقوة 4.7 لتر ينتج 310 حصان و 471 نيوتن متر من عزم الدوران، ويأتي متزامنًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، بحسب موقع carprices.

ويشتمل الجزء المتبقي من تشكيلة الحركة على محركات بستة أسطوانات سعة 4.3 لتر، ومحركات ذات ثماني أسطوانات سعة 5.3 لتر و 6.2 لتر. ويمكن العثور على هذا الأخير تحت غطاء محرك السيارة من High Country، ويصل إلى قوة 420 حصان و 624 نيوتن متر من عز الدوران – وكل ذلك يتم توجيهه من خلال علبة تروس أوتوماتيكية جديدة ذات 10 سرعات.

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وحصلت 2019 Chevy Silverado (في الجزء العلوي من القاعدة) على شبكة أمامية مغطاة بالكروم ضخمة للغاية وتتضمن مصابيح أمامية LED أنيقة ووحدات تعمل أثناء النهار أيضًا. تأتي اللفافة المنحوتة أيضًا بغطاء محرك مُصمم بالكامل مع مصد أمامي.

إن جسم سيلفرادو الجديد البالغ طوله 2.5 طن وطوله 5.8 متر يمكن أن يستحوذ على الاهتمام على الفور، ويخدم كل من الباب الخلفي الكبير والمصد الخلفي الغرض الخاص بهما بشكل جيد، في حين أن المصابيح الخلفية LED المكدسة رأسياً تبدو عصرية ومتطورة.