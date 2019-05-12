حرم حاكم أم القيوين تستقبل المهنئات بشهر رمضان

أم القيوين (وام)

استقبلت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، مساء أمس الأول، الشيخات وقيادات نسائية بالدولة وجمعاً من السيدات اللواتي قدمن التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذلك خلال اللقاء الرمضاني السنوي الذي يقام تحت رعايتها.

وهنأت الشيخة سمية الإمارات قيادة وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك، داعية المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع.

وتضمن اللقاء الرمضاني السنوي محاضرة دينية بعنوان «فضائل شهر رمضان» قدمتها كل من موزه الشامسي ونوره مراد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكدت الشيخة سمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية اللقاءات والأمسيات الرمضانية التي أصبحت تقليدا سنويا يجسد روحانية شهر رمضان المبارك في توطيد أواصر المودة والألفة بين من يحضرها، فضلا عن أنها تعمق الروابط الاجتماعية والتسامح والإخاء بين جميع الفئات.

وقالت: إن ما يتم طرحه في الأمسيات الرمضانية من أفكار وقيم ومحاور كلها تصب في دعم ثقافة الخير والعطاء التي تدعمها قيادة دولة الإمارات الرشيدة والمؤكدة بدورها على التسامح والإخاء والتكافل بين أفراد المجتمع.

وتناولت الشامسي في محاضرتها فضل الصيام وأهميته في التقرب إلى الله تعالى، مستشهدة بعدد من الآيات القرآنية وقصص من السيرة النبوية التي تؤكد أن شهر رمضان من أفضل الشهور فهو شهر الخير والعطاء والبركة وأن الصيام من أحب أفعال العبد إلى الله، مستعرضة كيفية التعامل مع شهر رمضان وكيفية استقباله والاستعداد له، وأهم العبادات التي يتوجب على المسلم العمل بها خلال الشهر الفضيل، وعرضت فضائل الشهر الكريم في تعزيز العلاقات بين الناس وتزكيتها وتعميق المحبة والصلة بين العبد وربه، مؤكدة أن جميع العبادات مرتبطة بقيمة التسامح، فالعبادات تهذب النفس وتجعلها مسامحة محبة للخير والتواصل مع جميع فئات المجتمع من غير استثناء.