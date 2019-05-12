المتهم للقاضي: وجودي في السجن يمنعني من سداد المبلغ

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي، قضية متهم بإعطاء شيك بقيمة مليون و600 ألف درهم من دون رصيد للمجني عليه وقدم محامي الدفاع مذكرة تثبت بأن المتهم دفع مبلغا من المال يقدر بـ 945 ألف درهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، إذ أعطى بسوء نية شيكا بقيمة مليون و600 ألف درهم من دون رصيد لا يقابلها رصيد، مطالبة بعقابه وفقاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وأقر المتهم بغلطته، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد ما وقع منه، مطالبا هيئة محكمة الاستئناف بالنظر إليه بعين الرأفة والرحمة وإنزال أخف العقوبات في حقه، وذلك لكونه دفع مبالغ مالية تؤكد التزامه بنص القانون. وأضاف أنه بحاجة إلى المزيد من الوقت مشيرا إلى أن وجوده في السجن سيعطّل أمورا كثيرا وقد تحيل دون دفع ما تبقى من المبالغ المالية، والتمس محامي الدفاع بما قدمه موكله من وثائق ومستندات وثائقية تؤكد التزام موكله بالدفع، لإتاحة الفرصة له لدفع المبالغ المالية المترتبة عليه. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس شهرين وبتغريمه 50 ألف درهم عما أسند إليه وألزمته الرسوم، ولم يرض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وأكد موكل المتهم قيامه بسداد ما نسبته 90% من المبالغ المالية المطالب بسداد قيمتها، مشيرا إلى أن ما حصل كان محل خلاف بين الطرفين، وهو ما لم يفطن إليه الحكم ولم يقسطه حقه من البحث والتحقيق، كما أن موكله قام بتحرير الشيك لضمان القرض وليس كأداة وفاء، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه، وقرر قاضي المحكمة تأجيل النطق في الحكم لـ 15 مايو الجاري.