"إدارة الوقت" بحلبة سباق سيارات

أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة العدل الورشة التدريبية الأولى من نوعها بعنوان « إدارة فرق العمل باستخدام (pit stop challenge car)، والتي عقدت في مقر حلبة مرسى ياس في أبو ظبي، بالتنسيق مع فريق شركة أبوظبي لرياضة السيارات، والهادفة إلى زيادة قدرات المشاركين في مجال إدارة فرق عمل وإدارة الوقت والأولويات.

وتعد هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تنظمها جهة حكومية بالتطبيق على سيارة الفورمولا في مقر حلبة ياس للسباق، في خروج عن النطاق الاعتيادي للورش التدريبية.

قدّم الورشة عبد الله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وتضمنت ثلاثة محاور رئيسة هي (إدارة الفرق وإدارة الوقت والأولويات)، بالتطبيق على سيارة الفورمولا وانعكاساتها على طبيعة العمل في وزارة العدل، وبمساندة فريق العمل من شركة أبوظبي لرياضة السيارات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتدريب وتطوير مهارات وقدرات العنصر البشري للنهوض والرقي في الأداء، وصولاً لتحقيق رؤية ورسالة وزارة العدل وأهدافها.

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