مرور رأس الخيمة: لا حوادث خطرة أول أسبوع من رمضان

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن عدم تسجيل شوارع وطرق الإمارة أي حوادث مرورية خطرة أو إصابات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

ودعت إدارة المرور كافة مستخدمي الطريق من سائقي مركبات ومشاة إلى مواصلة التقيد التام بأنظمة السير والمرور، وذلك للحفاظ على أرواح الجميع من التعرض إلى المخاطر والإصابات الناجمة عن الحوادث.

وقال العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة: إن الإدارة وقبل حلول شهر رمضان قامت باعتماد خطط مرورية للحفاظ على أمن الطرق والمستخدمين من سائقي مركبات ومشاة وذلك لتجنب تسجيل أي حوادث مرورية خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الإدارة لم تتعامل مع أي حوادث مرورية خطرة أو إصابات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وذلك لالتزام السائقين بأنظمة السير والمرور، فضلاً عن تكثيف برامج التوعية الموجهة إليهم التي تبين أهمية الالتزام بالحفاظ على أرواح كافة مستخدمي الطريق.

وذكر أن الإدارة اتجهت نحو توجيه عدد من الدوريات الشرطية للتواجد على مختلف المناطق والطرق بهدف دعوة الأفراد للالتزام التام بمختلف أنظمة السير والمرور لتحقيق الانسيابية المرورية التامة في حركة سير وتنقل الأفراد على المسارات، خاصة قبل موعد الإفطار الذي يشهد توجه بعض من السائقين إلى القيادة بسرعات عالية وذلك للحاق بموعد الإفطار.

وأشار إلى أن الشرطة سعت إلى نشر الثقافة المرورية بأهم القوانين الواجب اتباعها خلال شهر رمضان لتجنب ارتكاب بعض من السائقين لحوادث السير والمرور عبر نشر بعض من القصص المصورة والأفلام التي توضح المخاطر السلبية لارتكاب بعض السائقين للمخالفات المرورية التي يمكن أن تعكر صفو الجميع خلال هذا الشهر الفضيل، مستهدفة التزام الجميع بالقوانين المرورية.

وأكد أن الإدارة ستواصل نشرها للدوريات الشرطية على مختلف المواقع بجانب إطلاق الحملات المرورية التوعوية المختلفة التي تناقش عدداً من المواضيع التي تعنى بالسلامة المرورية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة بجانب حملات الضبط والتفتيش.