دبي (الاتحاد) عززت جمارك دبي جهودها لإحباط محاولات إدخال مادة زيت الماريجوانا المخدرة إلى الدولة عبر مطارات دبي، حيث يتم تعاطي هذه المادة المخدرة بواسطة السجائر الإلكترونية، وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي: إن الإدارة حققت زيادة كبيرة في ضبطياتها لمادة زيت الماريجوانا المخدرة خلال الربع الأول من العام 2019 ليصل عددها إلى 87 ضبطية مقارنة مع 7 ضبطيات لهذه المادة في الربع الأول من العام 2018 علماً بأن عدد ضبطياتها التي أنجزتها إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي في العام 2018 بأكمله بلغت 36 ضبطية.

ودعا الكمالي إلى تكثيف الجهود وتوثيق التعاون بين كافة الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات في الدولة لتوعية المجتمع حول أضرار المواد المخدرة ومن ضمنها مادة زيت المارجوانا التي تستخدم في السجائر الإلكترونية، لضمان حماية كافة الفئات العمرية وخصوصا الشباب من الآثار المدمرة لهذه المادة وانعكاساتها السلبية على صحة المتعاطين لها، مؤكدا أن إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع دخول مادة زيت الماريجوانا وكافة المواد المخدرة عبر مطارات دبي إلى الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 87 ضبطية لمخدر زيت الماريجوانا عبر مطارات دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.