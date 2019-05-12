"عجمان الابتدائية الاتحادية".. الخامس في "إنفاذ العقود"

أبوظبي (الاتحاد) حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية تقدماً في النتائج الصادرة في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال لإمارة عجمان لعام 2018، حيث حققت الترتيب الخامس عالمياً في محور إنفاذ العقود، وحقق المؤشر الفرعي للوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية (أعمار القضايا) تقدماً ملحوظاً عن عام 2016، حيث انخفض الوقت المستغرق (42) يوماً ليصل إلى 174 يوما في عام 2018 مقارنة مع سنغافورة التي تحتل المركز الأول عالمياً والتي حققت 164 يوما. كما حققت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية نتائج متقدمة في مؤشرات فرعية أخرى (جودة الإجراءات القضائية، والتكلفة).

وأصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، للإشراف على متطلبات المؤشر وذلك بالتعاون مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

يأتي هذا الإنجاز تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، وتنفيذاً لرؤية وزارة العدل وخطتها الاستراتيجية، وتطبيقاً لبرامج تطوير العمل القضائي والقانوني المعتمدة بالوزارة، حيث يدرس مؤشر إنفاذ العقود كفاءة النظام القضائي في حل النزاعات التجارية من خلال قياس الوقت المستغرق والتكلفة المتضمنة لحل القضية، إضافة إلى قياس جودة الإجراءات القضائية.

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