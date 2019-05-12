قضاء أبوظبي تعين قضاة أميركيين بالمحاكم التجارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن تعيين القاضيين الأميركيين أوران وايتنج وكولين ماري اوتول، للعمل في محاكم أبوظبي التجارية، حيث سيعمل القاضيان الجديدان في الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية الابتدائية للنظر في المنازعات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، وذلك في أول تفعيل لنص المادة 30 مكرر من المرسوم بقانون الإجراءات المدنية رقم 10 لسنة 2017، والتي تجيز تشكيل دوائر مختلطة تتضمن عنصر خبرة أجنبية للفصل في الدعاوى الكلية.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن تلك الخطوة غير المسبوقة جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الرامية نحو ترسيخ مكانة النظام القضائي لإمارة أبوظبي كمحاكم عالمية المستوى، ناطقة باللغة الانجليزية وتعمل على توفير بيئة قضائية مرنة ومتطورة لحل المنازعات التجارية التي تواجه المستثمرين الأجانب، وهو ما يصب في تطوير مرفق القضاء في الإمارة تماشيا مع خطة «غدا أبوظبي 2021».

وأضاف: جاءت تلك الخطوة بعد شهور من إطلاق مبادرة اعتماد اللغة الإنجليزية في المحاكم من أجل المساهمة في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وعولمة خدمات المحاكم وإتاحتها للجميع من دون حواجز لغوية.

ورحب المستشار العبري، بانضمام قضاة من الولايات المتحدة الأميركية للعمل في المحاكم، مؤكدا أن تلك الخطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، حيث ستسهم خبراتهما السابقة في العمل بالمحاكم الأميركية في تعزيز عمل الدوائر التجارية المختلطة في محاكم أبوظبي، بما يعزز ثقة المتقاضين لحل منازعاتهم التجارية على أكمل وجه وبنزاهة عالية، كما يعكس ذلك اهتمام دائرة القضاء بالاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات القضائية عالميا في إطار عمل قانوني من الطراز العالمي وقادر على تلبية متطلبات المؤسسات الإقليمية والعالمية التي تخطط لممارسة أعمالها في إمارة أبوظبي.

ويتمتع القاضي أوران اويتنج بخبرة قانونية واسعة، حيث سبق له العمل كقاضٍ بمحكمة الينوي، فضلا عن العمل في التحكيم التجاري والمحاماة حيث شغل منصب شريك محام في مكتب المحاماة الدولي بيكر ماكنزي، كما قام بتدريس القانون في جامعة شيكاغو، ومرشح سابق للتعيين بالمحكمة العليا الاميركية عن الحزب الديمقراطي. أما القاضية كولين ماري اوتول، فسبق تعيينها كقاضٍ بمحكمة الاستئناف بولاية اوهايو، ومرشحة سابقة للتعيين بالمحكمة العليا الأميركية عن الحزب الجمهوري، وعملت بالمحاماة والتدريس بالجامعة.