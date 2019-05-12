13 مليون درهم تكلفة مشاريع صيانة للبنية التحتية بأبوظبي

أبوظبي(الاتحاد) أنجزت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في قطاع البنية التحتية وأصول البلدية خلال شهر أبريل من العام الحالي، وضمن الخطة السنوية أعمال صيانة البنية التحتية في مدينة أبوظبي وضواحيها بتكلفة إجمالية تقدر بـ (13,425,049) درهماً،

وشملت الأعمال صيانة الطرق بتكلفة وقدرها (10,571,023) درهماً وتضمنت صيانة أعمال صيانة الطرق على شارع شخبوط بن سلطان، ومنطقة الميناء في جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيسي - مدينة خليفة، ومدينة الرحبة وبني ياس والعدلة ونفق جزيرة ياس، وإزالة الرمال وإصلاح الحواجز المعدنية المتضررة وصيانة الجسور وأعمال تخطيط الطرق وأعمال الأسفلت على الطرق الخارجية، بالإضافة لأعمال صيانة شبكات صرف مياه الأمطار الروتينية بتكلفة وقدرها (1,554,026) درهماً، وصيانة شبكات أعمدة الإنارة بتكلفة وقدرها (1,300,000) درهم، وتضمنت أيضا أعمال الصيانة على طريق أبوظبي-العين ‏E22 وطريق الفاية E75 ومدينة الشامخة، وبوابة أبوظبي، والباهية الجديدة وغنتوت.

وتهدف هذه الأعمال إلى المحافظة على أصول البنية التحتية والسلامة العامة لمستخدمي الطرق والحفاظ على المظهر العام، وتحقيق أعلى معايير الاستدامة في تنفيذ مشاريع البلدية الداعمة لمنظومة البنية التحتية والمرافق الخدمية العامة.

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