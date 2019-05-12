%92 نسبة الإنجاز في طريق كلباء الدائري والتسليم نهاية العام

السيد حسن (الفجيرة)

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق كلباء الدائري والذي تنفذه وزارة تطوير البنية التحتية 92%، ومن المقرر تسليم المشروع نهاية العام الجاري، وقد بلغت تكلفته الإجمالية 60 مليون درهم، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في الوزارة.

وقال المهندس الحمادي: «إن العمل يسير بشكل طبيعي في المشروع خاصة وان الطريق يعبر مناطق جبلية، كما يمر بالعزب الخاصة بالمواطنين وقد استغرق ذلك وقتاً لحل هذه الأمور من قبل دائرة التخطيط والمساحة ببلدية الشارقة وغيرها من الأمور الأخرى ذات الصلة بالخدمات».

ولفت إلى أن الطريق يربط سلطنة عمان بمدن الدولة، حيث يبدأ من خطم ملاحة الحدودي مع إمارة الشارقة وبالتحديد في كلباء، كما يربط شارع الكورنيش بوسط كلباء وخلفها وبشارع خليفة بن زايد بالفجيرة، ويساعد الطريق الجديد على نقل الحركة المرورية من وسط كلباء إلى خلفها عبر حارات متسعة ومرنة، موضحاً أن الطريق يتكون من حارتين في كل اتجاه وبطول يبلغ 7.9 كيلو متر، مع وجود مساحات إضافية يمكن إقامة حارة ثالثة في المستقبل البعيد. وأشار إلى استخدام مادة «الجيوقرد» أسفل طبقة الأساس كتجربة أولى من قبل الوزارة لتقليل سماكة الأسفلت من جهة وسرعة إنجاز المشروع وضمان جودته وقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية، وتنفيذ شبكة إنارة على الطريق، وتقاطع إشارة ضوئية على ذات الطريق لتنظيم حركة المرور، وتنفيذ قنوات لصرف مياه الأمطار على جانبي الطريق فضلاً عن 4 عبارات لتصريف المياه على طول الطريق وقت هطول الأمطار.

ولفت المهندس الحمادي، إلى أن الوزارة ولأول مرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ كافة أعمال الدفان في المشروع عن طريق الأقمار الاصطناعية، ما يشجع الوزارة في استخدام ذات التقنية الذكية في كافة الأعمال الأخرى الخاصة بالمواد الحصوية المكونة للأساس.

يذكر أن وزارة تطوير البنية التحتية قد أنجزت قبل عامين المرحلة الأولى من طريق كلباء الدائري التي تربط بين شارع خليفة بن زايد بالفجيرة بشارع المطار.