84 مليار درهم مساهمات "أبوظبي للتنمية" في الدول النامية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صندوق أبوظبي للتنمية مساهمته منذ تأسيسه عام 1971 في تمويل آلاف المشاريع التنموية بالدول النامية بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار درهم استفادت منها أكثر من 88 دولة في مختلف قارات العالم، كما يعمل الصندوق على تحفيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية من خلال الأنشطة الاستثمارية المتنوعة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات درهم، حيث يستثمر الصندوق في عدد من الشركات المنتقاة والمحافظ الاستثمارية والتي تساهم بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما تلعب دوراً رئيسياً في توفير فرص العمل في الدول التي تنشط فيها.

جاء ذلك في محاضرة بدعوة من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تناولت دور الصندوق التنموي على مدى أربعة عقود وجهوده في تمويل المشاريع التنموية التي ساهمت في تحسين حياة المجتمعات في الدول النامية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق إن المحاضرات التي يقدمها الصندوق تأتي من منطلق حرصه على التعريف بالدور الذي يضطلع به في مساعدة الدول النامية على تجاوز تحدياتها التنموية، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق استراتيجية المساعدات الخارجية.

وأضاف أن أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تعد صرحاً علمياً متميزاً، حيث تقوم بدور كبير في إعداد نخبة من أبناء الوطن للعمل في المجال الدبلوماسي وصقل مهاراتهم ليكونوا سفراء للوطن في الخارج، لافتاً إلى أن التواصل مع متدربي الأكاديمية يشكل محوراً مهماً في التعريف بدور الصندوق التنموي ونقل صورة واضحة عن إنجازات المؤسسات الوطنية الرائدة خارج دولة الإمارات.

وأشار إلى أن نشاط الصندوق التنموي ساهم في تصدر دولة الإمارات المركز الأول كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية على مدى خمس سنوات متتالية منذ عام 2013، كما ساهم في مساعدة المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات التي تواجهها.

وأضاف برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: «تحرص أكاديمية الإمارات الدبلوماسية دائماً على توفير تجربة تعليمية شاملة تعزز من قدرات دبلوماسيي الإمارات المستقبليين، باستخدام أساليب متقدمة ومتنوعة مثل تنظيم المحاضرات وجلسات النقاش التفاعلية التي يشارك بها دبلوماسيون مخضرمون وصنّاع سياسات بارزون. وتهدف الأكاديمية من خلال ذلك، إلى إعداد الكوادر الإماراتية بشكل أفضل لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز قدراتهم ليمثلوا الإمارات عالمياً بأرقى صورة».

وتناولت فاطمة محمد البلوشي مستشار إعلامي في صندوق أبوظبي للتنمية أمام متدربي أكاديمية الإمارات الدبلوماسية أهم المرتكزات التي يستند إليها الصندوق في نشاطه التنموي، مشيرة إلى أن الصندوق تبنى استراتيجيات وسياسات واضحة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وفي الدول النامية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن جهود الصندوق التنموية لم تتركز على دولة بحد ذاتها، بل استطاع الصندوق أن يتعامل مع مختلف الدول في معظم قارات العالم، ويكون شراكات هامة مع مؤسسات تمويلية دولية لتحقيق أهدفه الاستراتيجية والنهوض بالمجتمعات وتحسين الظروف المعيشية لها.

وحول دور الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني، أشارت إلى أنه وبعد تعديل قانون إنشاء الصندوق والمتضمن توسيع نشاطه بحيث يشمل تحقيق التنمية الاقتصادية داخل دولة الإمارات اتخذ الصندوق مجموعة من السياسات والبرامج في هذا الشأن ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، وتمويل استثمارات القطاع الخاص الوطني، مما أسهم خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة. بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق يقوم حالياً بالعمل على إطلاق برنامج خاص لدعم الصادرات الوطنية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.