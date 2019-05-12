"صحة" تطلق حملة "دوائي في رمضان"

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حملتها التوعوية المتميزة «دوائي في رمضان» والتي اعتادت إطلاقها سنوياً مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف زيادة وعي الجمهور بضرورة مراقبة حالتهم الصحيّة خلال الشهر الفضيل، وتنظيم تناولهم للأدوية خلال فترة الصيام، لينعموا بصيام صحي وآمن.

وأكدت وحيدة خليل عبد الله مدير إدارة علاقات العملاء في «صحة» أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول الاستخدام الأمثل للدواء خلال شهر رمضان المبارك، والتغلب على الجوانب السلبية لاستخدام الدواء في أثناء الصيام، والحفاظ على صحة الأشخاص في أفضل حالاتها وتجنب أي مضاعفات قد تنجم عن الصيام وتغيير أوقات تناول الأدوية خاصة لأولئك الأشخاص الذين لديهم بعض الأمراض كـأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض.

وقالت إن المنشآت الطبية التابعة لشركة «صحة» ستوفر كل سبل الدعم لحملة «دوائي في رمضان» من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في إيصال رسائلها للجمهور من خلال توزيع كتيبات توعوية، وبث أفلام مصورة عبر شاشات في جميع صالات الانتظار في المستشفيات التابعة لصحة، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتثقيفية، وتنظيم المسابقات التي تصب جميعها في توعية الجمهور وتعريفهم بأهداف هذه الحملة والغرض منها، وكل ذلك من أجل توعية الجمهور حول كيفية قضاء هذا الشهر الفضيل بصحّة جيدة، ودون أي مضاعفات للمرضى الذين يعانون من بعض الأمراض التي تحتاج انتباهاً وعناية خلال فترة الصوم».

وأضافت أن عدد المستفيدين من حملة «دوائي في رمضان عام 2018 بلغ 4675 شخصاً، فيما وصل عدد المستفيدين من حملة «دوائي في رمضان» في عام 2017 حوالي 3173 شخصاً في جميع المستشفيات التابعة لشركة صحة، سواء من خلال زيارات المرضى لمنشآت صحة أو من خلال الرد على استفسارات المرضى عبر الاتصالات الهاتفية، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن شركة «صحة» خصصت فريق التقييم التمريضي للرد على أسئلة واستفسارات المتعاملين عبر الرقم 80050، بالإضافة للصيادلة من مختلف المستشفيات التابعة لها، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم وتعريفهم بالأسلوب الأمثل لتناولهم لأدويتهم خلال شهر رمضان المبارك وكيفية تنسيق أوقات تناول الأدوية خاصة وأن فترة الصيام تصل إلى قرابة 15 ساعة يومياً، حيث يواجه المرضى الصعوبة في كيفية تنسيق أوقات تناول الأدوية خلال فترة الصيام.