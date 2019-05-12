121 ممرضاً في 116مدرسة حكومية وحضانة بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

يقدم قسم الرعاية الصحية التابع لمجلس الشارقة للتعليم عدداً من الخدمات في مجال رعاية طلبة المدارس في الإمارة، حيث يشكل فرق عمل مؤهلة من الممرضين والممرضات، متمرسين في مجال التمريض ومرخصين من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة للعمل في المدارس الحكومية والحضانات التابعة لمجلس الشارقة للتعليم، كما يقدم القسم الخدمة لـ86 طالباً وطالبة مصابين بالسكري من النوعين الأول والثاني في المدارس الحكومية في الشارقة.

وقالت رجاء بشير، مسؤولة التمريض بقسم الرعاية الصحية في المجلس: يقوم القسم بعدد من البرامج والأعمال التي تسهم في تطوير نطاق الرعاية الصحية والتمريض في المدارس بالإمارة، حيث تم تأهيل نحو 121 ممرضاً وممرضة ليعملوا في العيادات المدرسية في ما يقارب 85 مدرسة حكومية و31 حضانة تابعة لمجلس الشارقة للتعليم.

وأوضحت أنه يتم اختيار الممرضين والممرضات بحسب معايير وشروط معينة بحيث يتم عمل مقابلات شخصية مع المتقدمين للعمل، وعليه فإن المتقدم يجب أن يكون حاصلاً على شهادة تمريض مؤهلة من قبل وزارة الصحة وحاصلاً على ترخيص في مجال التمريض وفي مجال الإنعاش القلبي والرئوي.

وأضافت أنه يتم تأهيل المتقدمين للعمل وتدريبهم في العيادات المدرسية وإخضاعهم لبرنامج خاص وهو برنامج التعليم الطبي المستمر، بحيث يتم تدريب الممرضين والممرضات في المستشفيات المؤهلة ومنها مستشفى الجامعة بالإمارة في مجال تعاملهم مع الطلبة والأطفال في المدارس والحالات الطبية المختلفة بالإضافة إلى حالات الطوارئ.

وقالت إن العون يقدم لأطفال السكري في المدارس الحكومية والحضانات ولذويهم، بحيث يقوم الممرضون والممرضات في العيادات المدرسية بتدريب الطلبة المصابين على طريقة القيام بالفحص وتسجيل القراءات في مذكرة خاصة يحتفظ بها الطالب، والتي يتم توزيعها عليهم من قبل مجلس الشارقة للتعليم، وذلك لمساعدة الطلبة وذويهم على مراقبة مستوى السكر في الدم وتنظيمه.