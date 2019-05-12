الإمارات تستورد اللحوم المبردة والمجمدة من 48 دولة

شروق عوض (دبي)

كشفت قائمة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً، أن دولة الإمارات تستورد اللحوم الحمراء والدواجن المبردة والمجمدة وغير المعاملة حرارياً من 143 مسلخاً معتمداً وموزعاً في 48 دولةً حول العالم، أبرزها المملكة المتحدة وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وألمانيا وايرلندا وكندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وهولندا والبوسنة والهرسك واليابان وتايلاند وجنوب أفريقيا وغيرها.

وأوضحت مجد الحرباوي، مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»، بأن خطوة اعتماد وزارة التغير المناخي والبيئة، لـ 143 مسلخاً مصدراً للحوم الحمراء والدواجن إلى دولة الإمارات، جاءت بعد الزيارات التفتيشية التي قامت بها فرق فنية متخصصة وتضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، بهدف التأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة التي تؤهلها للتصدير للدولة، مؤكدة أن نتائج هذه الزيارات التفتيشية أظهرت التزام هذه المسالخ بكافة الشروط الشرعية والصحية لعملية الذبح والسلخ والتجهيز وغيرها.

وأكدت الحرباوي على قيام إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة وبصورة دورية ومستمرة بتحديث القائمة التي تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم الحمراء والدواجن المبردة والمجمدة والغير معاملة حرارياً منها والمسالخ المعتمدة فيها، ونشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى تعميمها على أجهزة الرقابة الغذائية والسلطات المعنية بسلامة الأغذية وبالأخص العاملة في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، مما يمكنها من التدقيق على إرساليات اللحوم الواردة للدولة، والتأكد من أنها مستوردة من دولة مسموح الاستيراد منها ومن مسلخ معتمد، الأمر الذي يتيح لها السرعة في اتخاذ قرار السماح بعبور الإرساليات أو عدمه تبعاً لما ورد في هذه القائمة.

وأشارت إلى أن القائمة تتضمن أيضاً أسماء المقاطعات في الدول المعتمدة والتي يحظر مؤقتاً الاستيراد منها، وذلك على خلفية ظهور بؤر مرضية فيها تبعاً لتقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويتم رفع الحظر عن الاستيراد من المقاطعات المحظورة بعد الإعلان عن انتهاء البؤرة المرضية فيها، حيث تتخذ وزارة التغير المناخي والبيئة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بضمان سلامة اللحوم المستوردة من خلال متابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي في دول العالم.

وأكدت إلغاء الوزارة اعتماد بعض مسالخ الدول المسموح لها بتصدير اللحوم الحمراء والدواجن المبردة والمجمدة وغير المعاملة حرارياً إلى دولة الإمارات مؤخراً، لظهور بؤر مرضية في المقاطعات التي تتبع لها جغرافيا تبعاً لتقارير المنظمة السابقة الذكر، أو مخالفتها لشروط الالتزام بالنواحي الصحية، حيث تقوم الوزارة بإلغاء اعتماد المسالخ المخالفة في حال تبين عدم التزامها بالشروط خلال الزيارات التفتيشية الدورية من قبل الفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم صلاحية اللحوم المستوردة منها. وذكرت مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، بأن المسالخ خارج الدولة تخضع لعمليات تقييم مستمرة ومراقبة من النواحي الصحية،

ولفتت مجد الحرباوي إلى أن أهم الإجراءات التي تتبعها فرق الوزارة على المسالخ خارج الدولة، تتمثل في الرقابة على نسب متبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم، ومتابعة طرق الممارسات الزراعية أثناء تربية الحيوانات أو الطيور التي سيتم ذبحها، والتأكد من خلو لحوم الدواجن من حقن الماء والملح التي من شأنها أن تقلل من القيمة الغذائية للغذاء، والتأكد من الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الذبائح.