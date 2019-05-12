طالبة مواطنة تبتكر حذاءً ذكياً لـ"أصحاب الهمم"

ناصر الجابري (أبوظبي)

ابتكرت شما الزعابي، طالبة في جامعة بوليتكنك أبوظبي، حذاءً ذكياً لمساعدة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية للتمكن من المشي من دون استخدام عصا مساعدة، حيث يتوفر في الحذاء مستشعر يهتز قبل الاقتراب من أماكن الخطر للتحذير والمساهمة في تجنب السقوط أو التعثر خلال التنقل والتحرك.

واستعرضت الزعابي فكرة الابتكار خلال مسابقة أجرتها هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية في أبوظبي، حيث تمكنت الفكرة و4 أفكار أخرى من الفوز ببرنامج تدريبي خلال الصيف في إحدى الشركات الاستشارية لتحويل الفكرة إلى مشروع عملي مطبق لمساعدة أصحاب الهمم ودعم تنقلاتهم بسهولة ويسر.

وقالت شما الزعابي: قدمت الفكرة خلال المسابقة التي قدمتها «معاً» لمجموعة من الطلاب الجامعيين، حول فئة أصحاب الهمم بهدف العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم واقتراح الأفكار والابتكارات التي من شأنها تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتتناسب مع الدور الذي يقدمونه في مختلف ميادين العمل ومجالات المعرفة.

وأضافت: يأتي الحذاء الذكي ليكون بديلاً عن استخدام العصا والتي قد لا تتلاءم مع ذوي الإعاقة البصرية خاصة مع الحاجة إلى تطوير الابتكارات التي تدعمهم، حيث يمنح استخدام الحذاء الذكي قدراً عالياً من الثقة لفئة أصحاب الهمم نظراً لتوفر مقومات الأمن والسلامة بالفكرة، ووجود أجهزة الاستشعار التي تصدر صوتاً عالياً عند الاقتراب من الأماكن الخطرة أو التي قد تتسبب في الإصابة بالأذى.

وأشارت إلى أن الصوت سيكون من خلال جهاز يعمل على الطاقة الحركية، أو الشمسية لتفادي إمكانية نفاد الطاقة في الهواتف المتحركة، وبالتالي سيتم إصدار الصوت عبر سماعة تركب لمستخدم الحذاء، لتمنح أصحاب الهمم تجربة مريحة بالاعتماد على التقنيات الحديثة وآخر ما توصلت إليه الابتكارات، لافتة إلى أنها ستعمل على تحويل الفكرة إلى ابتكار عملي خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث ستسخر كافة الإمكانيات لتقديم الابتكار بالاستفادة من خبرتها في العمل على عدد من الابتكارات الأخرى والتي تأتي تماشياً مع الرؤية الحكومية بأهمية العمل على التحديات المجتمعية وتجاوزها عبر الابتكارات الإبداعية. وأشادت الزعابي بدور هيئة «معاً» واهتمامها الخاص بفئة أصحاب الهمم، عبر إطلاق برنامج الحاضنة الاجتماعية الذي يفتح الفرصة للأفراد لمشاركة الأفكار وتنميتها وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية تعمل على تمكين أصحاب الهمم عملياً واقتصادياً، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تحفيز الابتكارات وإبرازها نحو النجاح.