ضمن "مشروع رمضان" في محافظات مصر.. 50 ألف سلة غذائية من "الهلال" و"خليفة الإنسانية"

أحمد شعبان (القاهرة)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع جمعية الأورمان في توزيع 10 آلاف سلة غذائية على الأسر غير القادرة في محافظات مصر المختلفة ضمن «مشروع رمضان»، في إطار دور الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني الرائد في توزيع المساعدات الموسمية، بالإضافة إلى نشاطه الخيري الممتد لدعم الشرائح غير القادرة في جميع أنحاء مصر.

وأوضح بطي خليفة الشامسي، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بمصر، أن توزيع سلال رمضان يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الإماراتية كهدية من الشعب الإماراتي إلى الشعب المصري الشقيق، واستمراراً للتعاون الإنساني الكبير بين المؤسسات الخيرية الإماراتية ونظيرتها المصرية.

وقال الشامسي لـ«الاتحاد»، إن الحملة تأتي بناءً على توصيات القيادة الرشيدة في الإمارات لهيئة الهلال نحو الشعب المصري الشقيق للبحث عن الحالات المستضعفة والفقيرة في قرى وربوع مصر، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع جمعية الأورمان والعمل تحت مظلة سفارة الدولة بالقاهرة، جارٍ العمل على توزيع المواد الغذائية على 10 آلاف أسرة في جميع محافظات مصر ومنها: أسوان والنوبة وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والغربية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين وسيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح.

وأشار بطي الشامسي إلى أن هذه المساعدات من الأمور الموسمية التي تحرص عليها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تأتي في إطار العلاقات القوية والمتينة بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وهي علاقات راسخة تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن هذا النهج ليس غريباً على قادة وحكومة وشعب الإمارات، والذي يبرز المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ترحيب الجمعية الشديد بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي ودعمه لتوزيع شنط رمضان على غير القادرين في القرى والنجوع وبخاصة الأكثر احتياجًا منها. لافتاً إلى أن التوزيع يتم وفق خطة زمنية عاجلة يتم خلالها الوصول إلى هذه الأماكن في محافظات مصر تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مديرياتها المختلفة بالمحافظات وبالتعاون مع السادة المحافظين.

وثمن اللواء شعبان، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، التعاون الوثيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الأورمان، مؤكداً أن هذا التعاون يعد تتويجاً للعلاقات القوية والمتينة بين الإمارات ومصر، مشيراً إلى أهمية الأنشطة والمساعدات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مصر سواء كانت مشروعات تنموية أو مساعدات خيرية، موضحاً أن العمل مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دليل على مصداقية المشروعات الخيرية التي تقوم بها جمعية الأورمان.

وأشار إلى أن هناك كثيراً من المشروعات الخيرية المستمرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومنها إعمار المنازل القديمة والمتهالكة، وإجراء عمليات القلب لغير القادرين، مؤكداً أن هذه المشروعات الخيرية ليست بجديدة على دولة الإمارات العربية المتحدة دولة الخير والتسامح، وهي دليل على العلاقات القوية والتاريخية بين الشعبين الإماراتي والمصري.

كما بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، توزيع 40 ألف سلة مواد غذائية ضمن مشروع إفطار الصائم على شرائح غير القادرين في القرى المصرية الأكثر احتياجًا، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبإشراف سفارة دولة الإمارات بالقاهرة.

وأكدت المؤسسة أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 1400 سلة في مناطق حلايب والشلاتين و2800 سلة في شمال وجنوب سيناء، وتوزيع 34600 سلة على قرى محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومرسى مطروح، وعدد 1200 سلة رمضانية لمناطق الواحات، وأشارت إلى أنها نجحت مؤخراً في تقديم خدمات خيرية مميزة بالعديد من القرى المصرية.