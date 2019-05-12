الامارات | تشغيل محطتي توزيع كهرباء جديدتين في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطتي توزيع كهرباء جديدتين في كلباء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إنجاز وتشغيل محطتي توزيع جديدتين جهد 33/11 ك.ف بمدينة كلباء في منطقتي الساف2، وحي الجامعة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الصيانة وتطوير الشبكات، بهدف توفير أفضل الخدمات للسكان وللمشروعات التطويرية.
وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في تطوير شبكات النقل والتوزيع، وإضافة محطات جديدة، حيث إن المشروعات التي نفذتها الهيئة في كلباء، تهدف لتوفير خدمات الكهرباء، وستسهم في تحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال.
وأوضحت مدير إدارة كلباء، المهندسة موزة الزعابي، أن محطة الساف2 تغذي 500 مسكن، تشمل مساكن مبادرات رئيس الدولة، وتدعم المناطق القريبة من المدينة في حالة أي طوارئ، أما محطة حي الجامعة فقد تم إنشاؤها لتزويد الكهرباء للمشروعات التي تم تطويرها، أخيراً، كمشروع نزل الرفراف، والمركز التجاري بالمنطقة.
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