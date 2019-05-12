الامارات | «طرق دبي» ترسي عقد تطوير محور الخوانيج بــ500 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» ترسي عقد تطوير محور الخوانيج بــ500 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد مشروع تطوير محور شارع الخوانيج وحديقة مشرف، الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة على شارعي الخوانيج والعمردي، بكلفة 500 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في تنفيذ حزمة مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه خلال زيارته للهيئة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، إن المشروع يهدف إلى استيعاب النمو الحالي والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات المقبلة، حيث يسهم في ربط مباشر لمنطقتي العوير والخوانيج لتلبية متطلبات سكان المنطقة بحركة حرة في الاتجاهين، وتعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والإمارات، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وخفض زمن التأخير إلى نحو 45 ثانية، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعي الخوانيج والعمردي وخفض معدلات التأخير من 120 ثانية إلى 60 ثانية. وأضاف: «يشمل المشروع تنفيذ نفق على شارع الخوانيج يتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حر وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي لتقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، وإنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بسعة مسارين في كل اتجاه، بالإضافة لإنشاء جسر عبور للمشاة بالقرب من المركز العربي على شارع الخوانيج». كما يشمل المشروع رصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الانارة، وتصريف مياه الامطار، واللوحات المرورية، وتخطيط الطرق واعمال الحمايات اللازمة المتعلقة بسلامة الطريق. وأوضح الطاير أن تطوير محور شارع الخوانيج وحديقة مشرف يأتي بعد انتهاء الهيئة من إنجاز وافتتاح جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات، هي تقاطع الراشدية، وتقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، وتقاطع شارع مراكش مع شارع المطار، وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، حيث أسهم المشروع في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وخفض زمن الانتظار وحل مشكلة الازدحامات الناتجة عن تداخل الحركة المرورية بين المركبات.

وأضاف أن المشروع يأتي أيضاً متزامناً مع قرب انتهاء الهيئة من تنفيذ مشروع آخر هو تطوير محور شارع طرابلس الذي يحقق الربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، بطول قرابة 12 كيلومتراً، ويسهم في تخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مداخل منطقتي الورقاء ومردف على طول شارع طرابلس، ورفع مستوى السلامة على طول المحور.

• رصف 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي.