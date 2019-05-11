الامارات | والد الشابة الإماراتية: قضية روضة أمام النيابة وفي انتظار التقرير النهائي لتحقيق هيئة الصحة

شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشابة الإماراتية: قضية روضة أمام النيابة وفي انتظار التقرير النهائي لتحقيق هيئة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد والد الشابة الإماراتية " روضة"، ضحية الخطأ الطبي، أن القضية أصبحت الآن أمام النيابة، وهم في انتظار التقرير النهائي لتحقيق هيئة الصحة لتقديمة ضمن أوراق القضية.

وقال والد " روضة " عبدالله راشد المعيني لـ " الإمارات اليوم" انه سبق أن تقدمت الاسرة ببلاغ رسمي لشرطة دبي بتاريخ، ٢٦ أبريل الماضي، متهمة الطبيبين والمركز الطبي، بالتسبب في إحداث تلف في خلايا المخ، أفقد روضة القدرة على الحركة، والنطق والنظر، بعد الدخول في غيبوبة، نتجت عن توقف في القلب لنحو ٧ دقائق .

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وذكر أن أطباء من هيئة الصحة زاروا "روضة" أمس لمتابعة حالتها الصحية، والوقوف على تطورات الحالة، ضمن جهودها في التحقيق.

وكانت هيئة الصحة بدبي، قررت إيقاف العمليات الجراحية في مركز فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية، لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق في واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية، ودخلت على أثرها في حالة غيبوبة، كما أوقفت الهيئة الطبيبين المسؤولين عن الإهمال الطبي عن العمل، وهما أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب التخدير، فيما لوحت الهيئة بإجراءات قانونية رادعة في حق كل من يتسبب في تعريض صحة المرضى وحياتهم للخطر.



وتعود قضية الشابة الإماراتية «روضة» إلى الـ23 من أبريل الماضي، بعدما توجهت لإجراء عملية جراحية بسيطة في الأنف، لعلاج مشكلات في التنفس، في المركز الطبي، الموجود في منطقة جميرا، إلا أنها غرقت في غيبوبة كاملة، منذ 17 يوماً، إذ أدخلت إلى غرفة العمليات في الـ10 صباحاً، ولم تخرج منها. وبعد مرور أكثر من أربع ساعات، شعر ذووها بوجود مشكلة يحاول الأطباء إخفاءها عنهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة ما يحدث في غرفة العمليات.