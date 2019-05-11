حاكم الفجيرة يستقبل عبدالله بن راشد المعلا والمهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

كما تقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وأعيان البلاد وعدد من رجال الدين وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والفنان حسين الجسمي والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية . وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو حاكم الفجيرة بموفور الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبالات .. الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وكبار المسؤولين في الفجيرة.

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