حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام، اليوم السبت، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال ومن وفد منتسبي برنامج تكاتف وساند التطوعي التابع لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

وتوجه الجميع إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.