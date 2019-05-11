"خليفة الإنسانية" توزع 40 ألف سلة غذائية في القرى المصرية

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبمناسبة شهر رمضان المبارك في توزيع 40 ألف سلة مواد غذائية على شرائح غير القادرين في القرى المصرية الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء المادية عليهم وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم بإشراف سفارة الدولة بالقاهرة . وأكدت المؤسسة أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 1400 سلة في مناطق حلايب والشلاتين و2800 سلة في شمال وجنوب سيناء، وتوزيع 34600 سلة على قرى محافظات أسوان الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومرسى مطروح وعدد 1200 سلة رمضان لمناطق الواحات .

وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت مؤخراً فى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية، وشمل ذلك مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر شملت عدة أنشطة مستهدفة الأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها إلى جانب أنه تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء باعادة بناء المنزل بالكامل أو جزئياً وتوصيل الكهرباء والماء النقية فضلاً عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقراً من الخدمات العامة .

اقرأ أيضاً.. 951 ألف وجبة للصائمين من "خليفة الإنسانية"

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نجحت في تنظيم عدد من معارض الملابس الجاهزة يتم فيها توزيع هذه الملابس بالمجان تماماً على الأطفال الأيتام غير القادرين، و كذلك تم توزيع آلاف البطانيات على الأسر المحتاجة ، كما سيرت المؤسسة العديد من القوافل الصحية إلى القرى النائية .