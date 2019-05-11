"برواز دبي" ينال شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أعلنت بلدية دبي عن حصول برواز دبي على شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر مبنى على هيئة برواز" .

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي - خلال تسلمه الشهادة - إن حصول مشروع برواز دبي على هذه الشهادة تثري الإنجازات المعمارية التي سطرتها إمارة دبي وتسلط الضوء على مكانة مدينتنا في الماضي وتطلعاتها الطموحة وتستعرض رؤى قيادتنا الرشيدة .

وأضاف أن الشهادة ستسهم في الترويج للمشروع خصوصاً ولمدينة دبي عموماً وتعزيز الحركة السياحية المتنامية في الإمارة كما أن هذا الإنجاز يعد امتداداً لمجموعة من الإنجازات التي حققها برواز دبي منذ افتتاحه .

وأشار إلى أن البرواز استطاع أن يستقطب أكثر من مليون زائر في عامه الأول فضلاً عن مجموعة من الجوائز التي حازها باعتباره تحفة معمارية وهندسية تجذب أنظار العالم .

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تأتي هذه الجائزة تقديراً لهذا الصرح العمراني البارز وأهميته في تأطير مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد ليكون دلالة للربط بين الماضي العريق للمدينة وحاضرها المزدهر كما يوفر صوراً وفيديوهات بانوراميه لكامل مدينة دبي ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبل زاهر.