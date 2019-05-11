سلال غذائية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان تصل القرى الأكثر احتياجًا في مصر.

فاصلة / القاهرة

كتب : د.هشام بشير

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وباشراف سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان وبمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم في توزيع 40 الف سلة مواد غذائية على شرائح غير القادرين في القرى المصرية الأكثر احتياجًا وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكدت المؤسسة أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 1400 سلة في مناطق حلايب والشلاتين و 2800 سلة في شمال وجنوب سيناء، وتوزيع 34600 سلة على قرى محافظات اسوان الأقصر و قنا وسوهاج واسيوط والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ومرسي مطروح، وعدد 1200 سلة رمضان لمناطق الواحات

وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت مؤخرا فى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التاثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تامين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء باعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

يذكر أن مؤسسة خليفه بن زايد ال نهيان نجحت في تنظيم عدد من معارض الملابس الجاهزة يتم فيها توزيع هذه الملابس بالمجان تماما على الأطفال الأيتام غير القادرين، و كذلك تم توزيع الالاف من بطانية الشتاء بواقع بطانيتين لكل أسرة، وفى مجال الخدمات الطبية لشرائح غير القادرين تم تسيير رحلات علاج تنطلق من القرى الأكثر فقرًا والقرى النائية وتتوجه إلى أقرب المستشفيات الجامعية والمؤسسات العلاجية المتقدمة ودعم إجراء عمليات جراحة قلب وقسطرة قلب علاجية من مختلف الأعمار، كذلك توصيل مياه شرب نقية وكهرباء لعدد كبير من المنازل وبالنسبة للمنازل المتهالكة والتي لا يوجد بها أسقف تم تعريش عدد كبير منها.