الدكتور عبدالله دحلان انا عاشق للأدب والفن ولست رجل أعمال او استاذ، جامعي









دشن رئيس جامعه الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان قاعه الفن والثقافه في جمعيه الثقافه والفنون بجده بعد أن تم تجهيزها على نفقته الخاصه تقديرا منه من أجل الارتقاء بالأعمال الفنيه والابداعيه بحضور معالي وزير الدوله الدكتور مدني علاقي ومدير الجمعيه محمد صبيح ونخبه من الكتاب والمفكرين والمثقفين ورجال الأعمال والسوشل ميديا

وفور وصول الدحلان الي مقر الجمعيه شارك مع الفرق الشعبيه لعبه المزمار الشهيره

ثم توجه لمسرح القاعه الجديده حيث عزف السلام الملكي السعوي

وبدأت مواسم تدشين قاعه الفن والثقافه باي من الذكر الحكيم القى بعدها مدير عام وزاره الإعلام والثقافه بجده وليد بافقيه كلمه شدد فيها على اهميه دعم المشروعات الثقافيه والابداعيه التي تتوافق مع رؤيه التحول الوطني ٢٠٣٠

وقال إن الثقافه والفنون جزا لا يتجز من حضارات الشعوب.

منوها بدعم الدكتور عبدالله دحلان في اعاده تجهيز القاعه باحدث المعايير العالميه من أجل أقامه المناسبات والفعاليات والبرامج التي تنفذها الجمعيه

بعدها القى الدكتور جمعان الغامدي كلمه استعرض فيها الانجازات التي حققتها الجمعيه ونقطه التحول التي شهدتها لافتا ان القاعه الجديده ستعمل على تحقيق رساله الجمعيه من أجل ثقافه واعمال ابداعيه مستدامه

بعدها ألقت الدكتوره خديجه الصبان كلمه حيت فيها الدكتور الدحلان الذي كان ولا يزال يدعم الثقافه والفنون من أجل خلق جيل من المبدعين والمبدعات

ولفتت الي الدور المهم الذي تقوم به المرأه من خلال الجمعيه باعتبارها محور مهم في المشاركه من أجل ثقافه اهم واشمل

بعد ذلك شاهد الدحلان والحضور عدد من المجسات الحجازيه ومشاهد تمثيليه تتوافق مع شهر رمضان المبارك

القى بعدها الدكتور عبدالله دحلان كلمه رحب فيها بالجميع وقال

هذه القاعه اسمها قاعه اسماعيل ابو دواد وما انا إلا مجدد لها وكان ابو دواد قد تبرع قبل نحو ٣٥ عاما بنحو ٢ مليون ريال من أجل أقامه مقر للنادي الأدبي الثقافي في جده وايضا المهندس محمد سعيد الفارسي امين جده انذاك وعين الكاتب والاديب عبدالفتاح ابو مدين رئيس له

وأضاف دحلان نعمل حاليا مع رئيس النادي الأدبي ومدير جمعيه الثقافه لكي نخرج من هنا طاقات ابداعيه في مختلف الفنون

وتابع الدحلان يقول

انا محب للفن ولست رجل أعمال ولا استاذ جامعه لكنني عاشق للفن والادب واقضي، وقت كبير في بيتي استمتع بالنغم والقراءة والكتابه

ودعا الدحلان رجل الأعمال أن لا تنحصر اعمالهم في تحقيق الأرباح لكن ادعوهم لخدمه المجتمع والمؤسسات المدنيه ومنها النوادي الادبيه وجمعيات الثقافه والفنون

وأشار الدحلان الي، ان لو واحد في الالف من رجال الأعمال ساهم في الدعم فسوف يحقق لهذه النوادي والجمعيات حلمها وطموحها مشدد على، ضروره عدم فصل الادب عن المجتمع

وأفاد الدحلان

علينا أن نتفاعل مع من يصنعون لنا النغمه والكلمه والقصيده التي نرددها دوما

وأشار الي ان هذه النوادي والجمعيات خرجت لنا كوادر وطاقات وابداعات في الفن والخط العربي وفنانين ومصورين اتحفونا ومنهم المصور خالد خضر فقبل نحو ٣٠ سنه كنت أبحث عن طريقه لنقل جمال مدينه جده في مؤتمر دافوس في سويسرا وان نحتفل خلال المؤتمر ان تكون جده المدينه التي يحتفل العالم. بها كمدينه متقدمه وقلت لأمين جده محمد سعيد فارسي كيف انقل جده للعالم فاجأبني عندك المصور خالد خضر وبالفعل نقلنا ١٥٠٠ صوره عن جده للعالم من خلال فنان عالمي، موجود بيننا الان وهو شاهد على، التاريخ

ودعا الدحلان رجال الأعمال دعم النادي الأدبي والجمعه والتخطيط لاحتفاليه مرور ٥٠ عاما على الانشاء

وأعلن دحلان عن وضع كل خبرات جامعه الأعمال والتكنولوجيا تحت تصرف النادي والجمعيه خاصه وانه بحلول ٢٠٢٠ سوف نفتتح جامعه الأعمال على بعد خطوات من النادي والجمعيه وفي الجامعه قاعه نموذجيه تتسع لأكثر من الف شخص وسوف نبحث مع النادي، والجمعيه هذا الأمر

وشكر الدحلان الكاتب والمفكر محمد سعيد طيب ومعالي وزير الدوله الدكتور مدني علاقي وكل المشاركين في احتفال التدشين

واختتم كلمته بقوله

انا معكم دايما من أجل دعم المبدعين والمبدعات

بعد ذلك قدم مدير الجمعيه محمد صبيح درع الجمعيه للدكتور عبدالله دحلان شاكرا له نيابه عن منسوبي الجمعيه دعمه المستمر من أجل تحقيق رسالتها بما يتوافق مع رؤيه ٢٠٣٠

ثم التقطت الصور التذكاريه